 Technologieaandelen op weg naar meer

Belegger kiest voor technologie - Wereldwijde technologieaandelen hebben de bredere aandelenindex over de afgelopen drie jaar met een derde overtroffen.



Dit is te danken aan een sterke belangstelling van beleggers voor grote niet-cyclische thema’s, zoals kunstmatige intelligentie, zelfrijdende auto’s, de cloud, big data en het internet der dingen. In tegenstelling tot de technologiehausse van eind jaren 90 is deze opmars van technologieaandelen niet op lucht gebaseerd, maar op hogere winstverwachtingen van analisten. Dit stelt Pieter Schop, Senior Portfolio Manager Equity Specialties en Manager Information Technology fonds bij NN Investment Partners: "Wij verwachten dat de technologiesector aantrekkelijk blijft voor beleggers en vinden de waarderingen in lijn met de groeivooruitzichten. We zien de recente correctie als niets meer dan winstnemingen en niet gedreven door fundamentals."



Superieure winstgroei

Schop: "De technologiesector heeft een superieure winstgroei laten zien en dit zal in de nabije toekomst waarschijnlijk zo blijven. In de afgelopen tien jaar heeft de mobiele telefoon zich ontwikkeld van een apparaat van 50 dollar om mee te bellen en sms’en tot een 500 dollar kostende mobiele supercomputer. De samenleving is zich nog maar net aan deze nieuwe realiteit aan het aanpassen. De autosector, de detailhandel en de gezondheidszorg banen de weg voor een nieuwe technologische penetratiecyclus. De beter dan verwachte winstgroei heeft geleid tot opwaarderingen, waardoor de aandelen het goed doen. De stijging van de koerswinstverhouding (K/W) is min of meer in lijn met de markt, zoals blijkt uit de onderstaande grafiek. Technologieaandelen noteren slechts tegen een bescheiden premie ten opzichte van de markt. Dit is niet vergelijkbaar met eind jaren 90, toen de sector tegen een hoge premie noteerde.

Lage inflatieverwachtingen en lage rentes hebben geleid tot een opmars van groeiaandelen, waardoor deze kwetsbaar zijn voor winstnemingen. Dit geldt vooral voor de aandelen die het duurst en het populairst zijn. Hoewel sommigen vrezen dat de rally op zijn einde loopt, blijven de obligatiemarkten een bescheiden economische groei in prijzen. In een klimaat met een lage economische groei en deflatoire druk zullen groeiaandelen het goed blijven doen dankzij hun schaarste. Bovendien is de waardering van technologiebedrijven aantrekkelijk ten opzichte van het groeipotentieel, is er volop innovatie, zijn de balansen sterk en blijft het winstmomentum goed. We zijn optimistisch over het vermogen van de sector om de bredere markt te blijven verslaan. We zijn ervan overtuigd dat de vooruitzichten voor de technologiesector voor de langere termijn gunstig blijven, omdat de sector een belangrijke rol zal blijven spelen in de productiviteitsstijgingen binnen de bredere economie."