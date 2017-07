 Nederlanders boeken volop vakanties ondanks mooi weer

Nederlander zoekt nog zonniger oorden op - Ondanks het mooie weer in Nederland en de goede vooruitzichten voor de komende weken worden er volop zonvakanties geboekt waarbij mensen binnen een paar weken naar zonniger oorden willen vertrekken.



Nederlanders hebben weer geld over voor een vakantie en willen graag weg uit de bekende omgeving om beter te kunnen ontspannen.

De meest populaire vakantiebestemmingen van dit moment zijn Griekenland, Spanje, Egypte en Turkije. Er wordt ook veel vanuit regionale luchthavens geboekt waarbij de opmerking vaak valt dat het makkelijk en snel verloopt bij vertrek en aankomst.

Last minute

Uiteraard zijn er op dit moment last minute prijzen te vinden waardoor er voor een mooi bedrag al een zonvakantie geboekt kan worden maar ook de vakanties waarbij de prijzen niet extreem gedaald zijn vinden gretig aftrek. Het contact center van Neckermann Reizen wordt op dit moment extra bezet om de grote vraag naar vakanties op te kunnen vangen. "We hadden niet durven hopen op deze enorme vraag naar vakanties vanwege het mooie weer in het voorjaar," aldus Hanita van der Meer, woordvoerder voor Thomas Cook Nederland.



Veiligheid

Veiligheid is ook een reden waardoor mensen wat afwachtend zijn geweest met vroeg boeken van de vakantie in het voorjaar waardoor er nu wat meer mensen alsnog een keuze voor een vakantie maken. Steeds meer mensen kiezen ook bewust voor het boeken van een vakantie via een gerenommeerde reisorganisatie omdat deze direct en adequaat reageren op het moment dat er wat gebeurd. Hierdoor ervaren reizigers het reizen met een reisorganisatie als meer ontspannen en veiliger.