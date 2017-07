 Finance- en HR-leiders geven vorm aan digitale disruptie

Holistische aanpak werkt om continue veranderingen te managen - Nieuw onderzoek van Oracle en MIT Technology Review illustreert rol van de mens bij cloudautomatisering nu functies van finance, HR en IT zich ontwikkelen om aan te sluiten bij eisen van een meer verbonden organisatie.



Om organisaties te ondersteunen hun positie in een competitieve digitale markt te verbeteren, hebben Oracle en MIT Technology Review hun nieuwe onderzoek gepresenteerd. Het onderzoek benadrukt het belang van samenwerking tussen finance- en Human Resources-teams (HR) met behulp van een gemeenschappelijke cloud. Het onderzoek ‘Finance and HR: The Cloud’s New Power Partnership’ laat zien hoe een holistische aanpak met betrekking tot finance- en HR-informatie geleverd via cloudtechnologie, organisaties in staat stelt om continue veranderingen beter te managen.



Gemeenschappelijk cloudsysteem

Gebaseerd op een wereldwijde enquête onder 700 C-level-leidinggevenden en finance-, HR- en IT-managers, wordt in het onderzoek geconcludeerd dat een gemeenschappelijk cloudsysteem voor finance en HR een belangrijke component is voor succesvolle transformatie-initiatieven in de cloud. Een van de voordelen is, dat het met de integratie van systemen voor Enterprise Resource Planning (ERP) en Human Capital Management (HCM) eenvoudiger wordt om personeelskosten te monitoren en te voorspellen. Bovendien zorgen geïntegreerde HCM- en ERP-cloudsystemen voor betere samenwerking tussen de afdelingen; 37 procent van de respondenten geeft aan dat ze de cloud gebruikt om de manier waarop de data wordt gedeeld, te verbeteren.



Menselijke factoren

Het rapport toont verder aan dat menselijke factoren zoals het vermogen om te anticiperen op verandering, eruit springen als belangrijke factoren achter succesvolle cloudimplementaties. Onder organisaties die aangeven de cloud volledig te benutten, zegt bijna de helft (46 procent) dat ze heeft gezien dat de mogelijkheden om de organisatie te hervormen of de bedrijfsomvang aan te passen, significant is verbeterd. Onder de C-level-respondenten geeft 47 procent dit antwoord.

De productiviteitsvoordelen zijn ook significant. Bijna een derde van de respondenten (31 procent) zegt dankzij de cloud minder tijd te spenderen aan handmatig werk binnen de afdeling. Het automatiseren van processen heeft ze de tijd en ruimte gegeven om aan grotere strategische prioriteiten te werken.



Strategische veranderingen

"Nu finance en HR steeds leidender zijn geworden bij strategische, organisatorische veranderingen, is de ROI niet alleen meer mogelijk door financiële besparingen voor de organisatie, maar ook door nieuwe inzichten in de business, die HR en finance kunnen creëren dankzij de cloud. Het zijn de mensen die centraal staan bij bedrijfssuccessen en dat is de reden dat we finance- en HR-leidinggevenden meer en meer cloudtransformaties zien ondernemen," zegt Steve Cox, Group Vice-President ERP EPM Product Marketing van Oracle. "Een nauwere samenwerking tussen afdelingen stelt organisaties bovendien in staat om beter in te spelen op de veranderingen die hen te wachten staan. Het dient als blauwdruk voor de rest van de organisatie om ook de shift naar de cloud te maken."



Vervagende lijnen

Het onderzoek toont verder aan dat de cloud backofficesystemen verbindt en dat daardoor de lijnen tussen functies en individuele rollen vervagen.

Toegenomen samenwerking: 46 procent van de finance- en HR-professionals zegt dat volledige adoptie van de cloud heeft geleid tot een significante verbeterde samenwerking tussen afdelingen. Bijna de helft verwacht een significante verbetering binnen twee jaar. Dit breidt zich uit naar IT. 52 procent van de C-level-respondenten zegt dat door de cloudimplementatie de relatie tussen IT, HR en Finance nog beter is dan verwacht.

Interne uitwisseling van mensen en kennis. Nu van de nieuwe rollen van HR- en finance-professionals wordt verwacht dat ze nauwer met data en cloud en werken, is 43 procent van de bedrijven van plan IT-medewerkers op deze afdelingen te stationeren. Zo kunnen ze medewerkers helpen om de voordelen van nieuwe technologieën te benutten.

Nieuwe set vaardigheden: respondenten geven aan de volgende vaardigheden te willen verbeteren: Timemanagement (40 procent geeft aan dat dit momenteel een probleem is); Active learning; Problem solving, wiskundige inzichten en analytische vaardigheden; De IT-functie verandert ook. 56 procent van de C-level-respondenten geeft aan dat na implementatie de IT sterk is verbeterd op het gebied van vernieuwingen doorvoeren.



Zakelijk inzicht

Cox voegt toe: "Nu organisaties aansturen op technologische veranderingen, is het van groot belang voor de C-suite om medewerkers in staat te stellen hun zakelijk inzicht te versterken. Veel bedrijven snappen dit en het is goed om te zien dat 42 procent van hen bezig is om hun teams te voorzien van trainingen in managementskills om zo de traditionele backofficerollen te doorbreken. De lessen die finance en HR hebben geleerd door de shift naar de cloud, worden hopelijk door de rest van de organisatie omarmd, zodat ze samen de volgende disruptie kunnen vormgeven."