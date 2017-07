 Innovatie wakkert vraag naar supply chain professionals aan

Vakkennis alleen is niet meer voldoende voor logistiek manager - Het innoveren en optimaliseren van de productieketen zet de industriële en de logistieke sector op scherp. Trends en ontwikkelingen vragen om ondersteuning van professionals met specifieke vaardigheden.



Vakkennis alleen is niet meer voldoende. Het aantal vacatures binnen het vakgebied Supply Chain Management steeg dan ook met ruim negentien procent in het tweede kwartaal ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2016.



Functie-inhoud verandert

Functienamen in vacatures blijven (vooralsnog) gelijk, maar de functie-inhoud en gevraagde competenties van supply chain professionals veranderen. Bedrijven zijn op zoek naar professionals die kunnen bijdragen aan conceptontwikkeling, implementatie en beheersing van nieuwe concepten in een veranderende omgeving. "Competenties die supply chain professionals daarbij nodig hebben, zijn: een hoog analytisch vermogen, een creatieve en praktische instelling en implementatiekracht," aldus Hilbrand van der Kooi, directeur SCM&P bij Yacht.



Meest gevraagde functies

Ten opzichte van het tweede kwartaal 2016 laten de functies Logistiek Manager en Supply Chain Manager met 35 procent en 24 procent de sterkste groei zien. Beide rollen zijn nodig voor conceptontwikkeling en implementatie. De meest gevraagde functie binnen het vakgebied blijft de functie van Supply Chain Planner met landelijk bijna 1.300 unieke vacatures in het tweede kwartaal van dit jaar. Op landelijk niveau zijn er nu voor elke beschikbare supply chain professional 2,2 vacatures beschikbaar, in de regio Brabant is er zelfs sprake van zeer krappe arbeidsmarkt (drie vacatures per professional).