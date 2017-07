 Millennials: wel plezier in baan, geen zorgen over pensioen

Millennial heeft geen kopzorgen over pensioen - Uitdaging, een goed salaris, fijne collega’s, maar vooral plezier. Dat zijn de belangrijkste aspecten die millennials zoeken in hun baan, blijkt uit onderzoek van BeFrank.



Kopzorgen over het pensioen zijn er bij deze generatie nauwelijks. BeFrank vroeg ruim 1000 millennials naar werk, inkomen en pensioen. Op de vraag ‘wat vind jij het belangrijkste aspect in een baan?’ zet bijna de helft ‘plezier’ helemaal bovenaan. Vrouwen (51 procent) doen dat nog net iets vaker dan mannen (47 procent). Op ruime afstand volgen een goed salaris (13,6 procent), uitdagend werk (11,0 procent) en leuke collega’s (5,5 procent). Verder worden onder meer nog doorgroeimogelijkheden en locatie genoemd. "Een goed pensioen daarentegen lijkt millennials nauwelijks iets te deren. Een schamele 0,6 procent van de ondervraagden noemt dat als belangrijkste aspect van hun baan," vertelt Marianne de Boer, directievoorzitter van BeFrank.



Pensioengat

De meeste millennials verdiepen zich sowieso weinig in hun inkomen voor later. Zo heeft iets meer dan de helft van de ondervraagden nog nooit gekeken hoe het met hun pensioen is gesteld. Bijna een derde deed dat het afgelopen jaar wel minimaal één keer. Ook blijken veel millennials zich geen zorgen te maken over een eventueel pensioengat. Daarvan kun je spreken als een pensionado niet in staat blijkt om minimaal 70 procent van zijn laatstverdiende loon te krijgen. "Bijna 30 procent vreest straks niet voldoende gespaard te hebben. En dan is er nog de meerderheid (54 procent) die zegt hier nog niet mee bezig te zijn. De reden? Een flink deel van de millennials vindt zich daarvoor nog te jong en een deel denkt dat het pensioenstelsel niet meer bestaat tegen de tijd dat ze met pensioen gaan," aldus De Boer. "We weten uit eerdere onderzoeken dat het met het pensioenbewustzijn in Nederland al langere tijd niet goed gesteld is, maar dat er zoveel jonge mensen zijn die geen idee hebben of ze straks rustig van hun oude dag kunnen genieten baart toch wel zorgen."