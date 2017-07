 Vakantiestress: mannen vragen hulp bij inpakken, vrouwen gebruiken kalmerende middelen

Inpakken en vertrekken meest stressvolle onderdeel van vakantie - De zomervakantie staat weer voor de deur. Dat betekent dat de meeste Nederlanders zich klaarmaken voor een welverdiende vakantie. Terwijl Nederland dagdroomt van verre oorden, blijkt uit onderzoek van KAYAK.nl, dat met name de vakantievoorbereidingen voor de nodige stress zorgen.



Inpakken, vertrekken en reizen naar de vakantiebestemming: voor zowel mannen als vrouwen zijn dit de meest stressvolle onderdelen van de vakantie. Hoewel vrouwen en mannen hierover eensgezind zijn, laat het onderzoek ook een aantal interessante tegenstellingen tussen mannen en vrouwen zien als het gaat om omgaan met stress tijdens of voorafgaand aan de vakantie.



Vrouw fan van paklijsten, man zoekt hulp bij inpakken

Om goed voorbereid op reis te gaan starten de meeste mannen en vrouwen netjes op tijd met het pakken van de koffers. Beide geslachten geven aan hier het liefst twee tot drie dagen voor vertrek mee te beginnen. Hoe zij zich voorbereiden is wél opvallend verschillend: zo maakt de meerderheid van de vrouwen (52 procent) een inpaklijst tegenover een derde van de mannen (33 procent). Mannen raadplegen daarentegen vaker hun hulptroepen. Zo overlegt 25 procent van de heren met de partner of reisgenoot over wat mee moet en laat twaalf procent de koffer checken door een ander. Sommige mannen maken het zich er helemaal makkelijk vanaf; zij laten alles door hun partner inpakken (elf procent). Onder de vrouwen durft maar een procent dit aan haar partner over te laten.



Vrouwen meer bezorgd over planten dan inbraak

Zowel mannen als vrouwen vinden het belangrijk om thuisblijvers op de hoogte te brengen van hun vertrek en de reisbestemming. Zij geven aan dat dit bijdraagt aan hun gevoel van rust. Mannen en vrouwen gaan hier redelijk gelijk op: onder de mannen laat 75 procent familie en buren weten van huis te zijn en bij vrouwen is dat 79 procent. Ook ervoor zorgen dat iemand de planten water geeft staat hoog op de prioriteitenlijst, met name bij de vrouwen. Opvallend is dat de dames zich hier meer om lijken te bekommeren dan om een eventuele inbraak. Terwijl 68 procent van de vrouwen ervoor zorgt dat de planten water krijgen tijdens hun afwezigheid, zorgt respectievelijk 61 procent ervoor dat het huis er bewoond uitziet om de kans op inbraak te verminderen.



Vrouwen cocoonen tijdens vlucht: huispak, tablet en kalmeringsmiddel

Niet alleen de voorbereidingen, maar ook de vliegreis zelf kan voor de nodige stress zorgen. Maar liefst 83 procent van de vrouwen geeft aan zich goed voor te bereiden om zo comfortabel mogelijk op plaats van bestemming aan te komen, tegenover 72 procent van de mannen. Een veelgenoemde voorbereiding door beide geslachten is het dragen van een lekker zittende outfit en het zorgen voor genoeg vermaak. Onder de vrouwen zijn kalmerende middelen ook populairder om zo de vlucht relaxter door te komen. Bijna twaalf procent van de vrouwen geeft aan kalmerende medicatie mee te nemen voor een prettige vlucht, ten opzichte van vijf procent van de mannen.

Julia Stadler-Damisch, KAYAK Regional Director van Nederland, Zwitserland en Duitsland denkt dat Nederlandse vakantiegangers deze zomer door beter te plannen een prettigere start van hun welverdiende vakantie kunnen ervaren. Dat geldt voor diegenen die op vliegvakantie gaan nog meer gezien de verwachte drukte op Schiphol: "Wat altijd helpt is op tijd beginnen met inpakken en genoeg tijd uit te trekken om op het vliegveld te komen - u weet nooit hoe lang het inchecken of de veiligheidscontrole duurt."