  Sollicitatiebrieven en motivaties zijn op hun retour

Werkgever moet accepteren dat mobiele sollicitaties korter en sneller zijn - Werkgevers moeten hun wervings- en sollicitatieprocessen nog veel meer inrichten op de explosieve opkomst van mobiel, anders missen zij straks een groot deel van het talent op de arbeidsmarkt.



De huidige generatie digital natives wil snel en gemakkelijk kunnen solliciteren anders ‘surfen’ ze snel door naar een andere werkgever. Solliciteren neemt ook een andere vorm aan. Monsterboard signaleert een sterke opkomst van nieuwe en vooral snellere manieren van solliciteren via video, WhatsApp of social media met als gevolg dat sollicitatiebrieven en motivaties steeds meer op hun retour zijn. Het recruitment platform ziet nu al dat 42 procent van het verkeer op de website via mobile devices binnenkomt. Dat blijkt uit het Monster Year Report 2017, waarin Monsterboard jaarlijks de arbeidsmarkt onder de loep neemt.



Sollicitanten via mobiel hebben geen zin om lange motivaties te typen

Werkgevers moeten hun wervingsstrategie op de mobiele groei afstemmen door onder meer hun manier van kijken naar kandidaten aan te passen. Gian Zandonà, managing director van Monsterboard: "Dit is een punt dat even wennen zal zijn voor veel recruiters. Omdat niet alle mobiele sollicitanten zin hebben om een uitgebreide motivatie te typen als ze met een smartphone solliciteren, kan het zijn dat het bedrijf een vrij summiere reactie krijgt die soms niet meer is dan iemands naam en adresgegevens."

Voor recruiters betekent dit dat ze zelf online meer gegevens moeten opzoeken van de persoon die achter een sollicitatie zit. Zandonà: "U kunt dit lastig vinden als recruiter, omdat u van mening bent dat sollicitanten gemotiveerd moeten zijn en een inspanning moeten leveren om voor een baan in aanmerking te komen. Maar daarmee gaat u voorbij aan het feit dat de digitale wereld gewoon sneller, eenvoudiger en laagdrempeliger is geworden. Deze ontwikkeling biedt namelijk veel kansen om meer kandidaten te bereiken en ook mensen te vinden die veel beter passen op uw vacatures."