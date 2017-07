 Goed gevoel belangrijk bij investeren in aandelen

Vraag naar duurzame beleggingen groeit - Ondanks de aanhoudende lage rentes durven of willen nog steeds veel huishoudens het niet om te gaan beleggen. Slechts 23 procent van de Nederlandse huishoudens belegt in aandelen of obligaties. Een logische keuze?



Beleggen wordt nog vaak geassocieerd met hoge kosten en woekerpolissen. Dit zorgt er dan ook vaak voor dat men huiverig is voor een investering. Niet alleen het financiële aspect, maar ook het 'gevoel' moet goed zijn.



Regie over eigen geld

Volgens hoogleraar economie Dirk Brounen is het steeds belangrijker dat we zelf de regie nemen over onze financiën: ''Deze Nederlandse spaardrang wordt stilaan een dure traditie. Doordat de overheid zich steeds verder terugtrekt uit onze zorg, ons pensioen, ons onderwijs en onze woningmarkt, wordt het steeds belangrijker om een eigen verstandige financiële planning te maken.''



Investeren in een betere wereld

Doordat steeds meer mensen hun steentje willen bijdragen aan een betere wereld, groeit de vraag naar duurzaam beleggen. Heel bewust wordt gekeken naar de missie en visie van een bedrijf, alvorens wordt besloten om aandelen te kopen.