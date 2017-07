 HR professional nog niet klaar voor vakantieperiode

Strategische HR-plannen komen tijdens vakantie tot stilstand - Volgende week start de vakantieperiode, maar nog niet iedere HR professional is hierop voorbereid. Ruim 40 procent van de professionals die het nodig vindt om extra mensen in te schakelen, moet dit nog regelen.





Meer dan de helft hiervan heeft er echter geen vertrouwen in dit nog te kunnen realiseren. De meerderheid geeft aan dat er geen budget beschikbaar is, het werk niet overdraagbaar is (26 procent) of dat er geen geschikte vervangers beschikbaar zijn (zeventien procent). Dit blijkt uit een onderzoek van Raet onder ruim 500 HR professionals.



Extra hard werken

Om toch met een gerust hart op vakantie te kunnen, werkt 42 procent van de HR professionals zowel voor als na de vakantie extra hard. Ondanks deze inspanningen, heeft volgens meer dan de helft (54 procent) de vakantieperiode nadelige effecten. De meest nadelige effecten zijn volgens hen dat strategische plannen tot stilstand komen, innovatie wordt uitgesteld en dat er op een lager tempo gewerkt wordt.



Interim professionals

De vakantieperiode kan wel overbrugd worden door interim professionals. Het inhuren van interim professionals tijdens deze periode brengt positieve effecten met zich mee. Maar liefst 80 procent van de HR professionals vindt de frisse blik en nieuwe kennis die zij inbrengen waardevol. Volgens HR professionals zijn andere positieve effecten dat het werk door draait (47 procent), dat de interimmer bepaalde zaken makkelijker voor elkaar krijgt (21 procent) en dat de HR professional zelf kan bijtanken (tien procent).

Mariska van Wilpe, Manager Interim Services bij Raet: "Het is van belang dat het werk van HR professionals te allen tijde goed gebeurt. Zij zijn immers verantwoordelijk voor het meest waardevolle goed binnen organisaties, namelijk de medewerkers. Zowel voor als na de vakantie extra gas geven is geen probleem, als het maar binnen het redelijke blijft en de kwaliteit wordt gewaarborgd. U wilt immers voorkomen dat professionals in de vakantie nauwelijks tot rust komen, omdat zij zich druk maken over het werk dat bij terugkomst op hen ligt te wachten. Een interim professional kan het werk in de vakantieperiode uitstekend overnemen. Het werk blijft doordraaien en de HR professional kan met een gerust hart op vakantie."