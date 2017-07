Hoe overleeft uw merk de digitale transformatie? De vierde industriële revolutie is de digitale transformatie van vandaag - Een sterk merk: essentieel voor zakelijk succes. Want met focus en herkenbaarheid behaalt u concurrentievoordeel, wat uiteindelijk resulteert in een beter bedrijfsresultaat.



Maar hoe zorgt u ervoor, dat uw merk ijzersterk blijft, in de wervelwind aan veranderingen tijdens de digitale revolutie? Laurens Hoekstra, merkendokter bij VIM Group, helpt uw merk future proof te maken. Lees zijn tips en adviezen hieronder.



Revoluties

Door de jaren heen hebben organisaties flink wat revoluties voor hun kiezen gekregen. Technologische veranderingen die omarmd moesten worden en waarbij alleen de sterkste merken overbleven. Volgens Klaus Schwab, Executive Chairman van World Economic Forum, zijn er vier industriële revoluties:

De eerste industriële revolutie begon toen water- en stoomkracht tot stand kwamen.

De komst van elektriciteit maakte massaproductie mogelijk en zorgde daarmee voor de tweede revolutie.

De door elektronica en informatietechnologie geautomatiseerde productie, bracht de derde revolutie op gang.

De vierde industriële revolutie is de digitale transformatie van vandaag, die fysieke, digitale en biologische gebieden samensmelt.

Future proof tijdens de digitale transformatie

"De groei en het tempo van technologische veranderingen leiden tot significante strategische verschuivingen. Bedrijven in alle industrieën her-evalueren hun bedrijfsstrategie en overwegen consolidatie waarmee ze anders kunnen concurreren," zegt David Solomon, President en Co-Chief Operations Officer bij Goldman Sachs. "Dat is precies wat u moet doen om uw merk future proof te maken" zegt Laurens Hoekstra. "Door alle veranderingen die de digitale revolutie met zich meebrengt op de voet te volgen en uw ondernemingsstrategie daarop aan te passen, versterkt u uw merk, waardoor het de digitale revolutie overleeft."



Magic & logic

Een merk behoort tot de meest waardevolle immateriële activa van de organisatie en is veel meer dan alleen een marketingcommunicatie tool. Het bepaalt een groot deel van de uitstraling van het hele bedrijf. "Daarom vind ik het onbegrijpelijk dat merken bijna nooit bedrijfsmatig georganiseerd worden", zegt Laurens. "Van analyse en strategie tot operatie en evaluatie: een bedrijfsmatige aanpak van het merk door de hele organisatie is cruciaal." Onderzoek van het SWOCC en VIM Group laten een directe correlatie zien tussen merkorganisatie en merkmanifestatie. Met andere woorden: organisaties die een bedrijfsmatige merkaanpak hebben, presteren beter dan hun concurrenten.

Het versterken van een merk en merkwaarde gaat in de snel veranderende wereld van vandaag veel verder dan creativiteit, ontwerp, kleuren en logo's. Het gaat hier om diepgaande kennis en het 'lezen' van uw omgeving, visie, missie, producten en de gedeelde overtuigingen van de gehele organisatie. Al deze factoren samen maken uw merk. Hoekstra: "zonder logic geen magic. Een sterk merk moet u organiseren."



Wat doet u in die oceaan van veranderingen?

De eerste en misschien wel de belangrijkste stap is: terug gaan naar de kern. Uw identiteit (‘purpose’), uw merk. Bepaal de juiste kpi's voor zowel de bestuurstafel als de organisatie.

Ga daarna aan de slag met een vernieuwd, behendig merkbeleid waarmee u continu snelheid, verandering en de hoeveelheid aan data naar uw hand kunt zetten. Met een goed geïntegreerd datadashboard kunt u alles realtime monitoren, tussentijds bijsturen en voorspellend inzetten.

In 2020 is 5G de standaard, welke bijna geen snelheidsbeperking meer kent. De impact hiervan kunt u vergelijken met de overgang van de typemachine (wie kent hem nog?) naar de computer. Alles zal vanaf dan nog meer versnellen. Zeker als Generatie Z vanaf dat moment de werkvloer verovert. Deze screenagers groeiden op met smartphones, apps, social media en altijd online zijn. Belangrijke ontwikkelingen, waarmee rekening gehouden moet worden tijdens het maken van een merkbeleid.

Bij het opstellen van het merkbeleid benoemt u op strategisch, tactisch en operationeel niveau alle aspecten die met uw merk te maken hebben. Hoe kunnen uw producten en diensten worden verbeterd? Kunnen alle veranderingen de merk supply chain en daarmee de kwaliteit, productiviteit en het bedrijfsresultaat positief beïnvloeden? Wat als al uw vormgeving naadloos aansluit op het DNA van uw organisatie?

Ten slotte: de belangrijkste doelgroep van een vernieuwd merkbeleid zijn uw werknemers. Die moeten de verandering zelf ook omarmen en zich er op aanpassen. Een continu leerprogramma, gebaseerd op experimenteren, proberen, aanpassen en leren, is dan ook essentieel. Na medewerkers volgen klanten, prospects, aandeelhouders en andere stakeholders. Vraag uzelf bij iedere doelgroep af hoe de digitale revolutie hun ervaring zal veranderen en hoe u daar mee om kunt gaan als merk.

Door het volgen van de bovenstaande stappen, zal uw merk soepel meevaren op de oceaan aan veranderingen en maakt een veel grotere kans de digitale revolutie te overleven.

