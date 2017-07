 Thailand pouplairste zomerbestemming onder jongvolwassenen

Azië steeds populairder als reisbestemming - In de zomer is een vliegticket naar Bangkok het meest populair onder jongvolwassenen. Gevolgd door Bali, New York, Colombo (Sri Lanka) en de Catalaanse hoofdstad Barcelona in Spanje.



Dat blijkt uit onderzoek van PaperFlies. Vier van de vijf meest gezochte bestemmingen voor de zomer van 2017 bevinden zich buiten Europa. Een duidelijk bevestiging van de trend die volgens PaperFlies al langer zichtbaar is - verre reizen zijn populair onder generatie Y. Daarnaast wordt vliegen steeds goedkoper waardoor de wereld kleiner is geworden.



Azië is populair

Voor verre reizen blijven Aziatische bestemmingen populair. Door de hevige concurrentie onder luchtvaartmaatschappijen zijn de vliegticketprijzen naar dit continent voordelig. Eenmaal aangekomen op bestemming is reizen door Thailand, Indonesië en Sri Lanka bovendien goed te betalen voor de Nederlandse reiziger. Een verklaring waarom drie van de vijf meest populaire zomerbestemmingen zich in Azië bevinden.



De analyse

Voor het onderzoek zijn 1,3 miljoen zoekopdrachten op PaperFlies.com geanalyseerd met vertrek vanaf Amsterdam Schiphol, Rotterdam- The Hague Airport, Eindhoven Airport, Brussel Charleroi, Düsseldorf Internationaal en Düsseldorf Weeze. Vliegvelden waar veel Nederlandse reizigers vandaan vertrekken. De onderzochte doelgroep is 18-34 jaar oud waarvan 60 procent vrouw. Onderzocht zijn de zoekopdrachten met vertrek in de maanden juni t/m augustus 2017.