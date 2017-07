 Certificering Commissarissen een must

Commissaris zijn is een vak - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren) heeft het gewaagde initiatief genomen om commissarissen en toezichthouders te certificeren.



Door de oprichting van het Register Certified Board Member (Register CBM) wil het kenbaar maken dat commissaris en toezichthouder zijn een vak is. Waarbij de noodzaak om steeds bij te leren en te reflecteren op het eigen functioneren voorop staat. In de nieuwste aflevering van Governance TV leggen twee hoofdrolspelers bij de certificering, Roos van Erp-Bruinsma en Floris Recourt, het waarom en hoe van certificering uit.



Negatieve publiciteit

De negatieve publiciteit rondom falende commissarissen en toezichthouders heeft grote impact op het functioneren van de topspelers in (social) profit wereld. Uit angst voor reputatieschade en aansprakelijkheid ligt de focus ongewild steeds meer op risico’s in plaats van op kansen. Een ontwikkeling die de NCD wil keren.

"Een commissaris die zijn of haar kennis bijhoudt en gewend is kritisch naar zichzelf te kijken in de spiegel om zich af te vragen waar de grenzen liggen van het eigen kunnen, hoeft niet bang te zijn voor aansprakelijkheden. Integendeel, hij of zij zal die kansen zelf signaleren en voortdurend nieuw elan introduceren in het betrokken bedrijf. Daarom zijn voortdurend leren en reflecteren een must voor elke commissaris en toezichthouder," geeft Gerard van Vliet, Directeur van de NCD, aan.



Vak

"Commissaris of Toezichthouder zijn is al lang geen bijbaan meer, maar een vak. Certificering is vooral een persoonlijk statement waarbij u als commissaris of toezichthouder aangeeft dat u bereid bent te blijven leren en, vooral, reflecteren op het eigen functioneren," aldus Roos van Erp-Bruinsma, lid van de Certificering Voorwaarden Commissie van het Register Certified Board Member, Register CBM. Zij en Floris Recourt, als assessor verbonden aan het Register, leggen in een speciale aflevering van Governance TV uit waarom certificering zo van belang is en hoe het in de praktijk in z’n werk gaat.