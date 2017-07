 Verhuizende consument wekenlang zonder internet

Vraag uw nieuwe internet op tijd aan - Verhuizende Nederlanders vragen internet op het nieuwe adres veel te laat aan. Maar liefst 90 procent vraagt te laat het internetabonnement aan, waardoor men de eerste weken in de nieuwe woning doorbrengt zonder internet en tv.





Dit blijkt uit onderzoek van Breedbandwinkel.nl onder 14.000 verhuizende consumenten.



Levertijd

Bij de aanvraag van internet en tv dient nog altijd rekening gehouden te worden met een levertijd van twee tot vier weken. Ondanks dat internet ook handig kan zijn tijdens de verhuizing en het verbouwen denken Nederlandse consumenten hier veel te laat aan. 38 procent van de verhuizers vraagt het abonnement pas aan nadat men de sleutel heeft ontvangen. Last-minute denkt 24 procent van de verhuizers aan het internetabonnement, zij vragen het aan in de laatste week voor sleuteloverdracht.

In de praktijk is slechts tien procent van de consumenten die kiezen voor een nieuwe provider op tijd met de aanvraag voor internet, tv en/of bellen. Gezien het recordaantal van ruim 475.000 verhuisde Nederlanders in het eerste kwartaal van 2017 (bron: CBS) gaat het om 425.000 consumenten die zonder internet en tv komen te zitten.



Onwetendheid

Peter van Wezel, directeur Breedbandwinkel geeft aan dat het te maken heeft met onwetendheid over de lange levertijd. "De lange levertijd is iets wat bij niet veel consumenten bekend is. Een nieuwe koelkast kan de volgende dag bezorgd worden, maar bij internet is het helaas een langer proces. Het is alleen erg vervelend, ook tijdens het verbouwen kan wifi-internet of tv handig zijn."

In bijna alle gevallen kan internet en tv worden geleverd op de dag van sleuteloverdracht, eventueel in samenspraak met de oude bewoners.



Los internet

Opvallend is verder dat bij een verhuizing vaker voor los internet wordt gekozen dan voor een alles-in-één pakket met internet, tv en bellen. Dit is te wijten aan de populariteit van losse on demand tv-diensten zoals Netflix, Videoland, Knippr en NLziet.



Tevens wordt de vaste telefoon vaak niet meer uitgepakt. Nog maar 36 procent van de verhuizers kiest voor vast bellen bij het abonnement. Bij overstappers op het huidige adres is dit 53 procent.