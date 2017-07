 Europese aandelen aan kop door beste winstgroei

Amerikaanse aandelen minder aantrekkelijk dan Europese - De vooruitzichten voor aandelen blijven positief, met name voor Europese aandelen, volgens NN Investment Partners (NN IP).



NN IP verwacht dat robuuste macro-economische cijfers deze assetcategorie ondersteunen, in zowel ontwikkelde als opkomende landen met daarbij sterke, kwaliteitsvolle winstgroei die wordt gedreven door hogere omzetten en winstmarges. Bovendien zijn de risicopremies aantrekkelijk en is er een positief momentum bij de allocatie van beleggers naar aandelen, wat wordt ondersteund door een lage renteomgeving. Verder is het ondernemersvertrouwen hoog, wat blijkt uit de recente fusie- en overnameactiviteiten en beursgangen.

Voor al deze indicatoren geldt dat Europese aandelen er bovenuit springen, ook boven de aandelen uit de Verenigde Staten. De winstgroei is het beste, het risicoprofiel is afgenomen, en de relatieve en absolute waardering is aantrekkelijk. De Europese regio scoort wereldwijd beter dan andere regio's, vooral dankzij de Eurozone.



Politiek perspectief

Jeroen Bos, Head of Equities bij NN Investment Partners, licht toe: "Met de recente verkiezingswinst van de centrumpoliticus Macron in Frankrijk en het verkiezingsresultaat in Nederland, is de opkomst van het populisme in Europa gestopt. Hoewel het politieke risico in de eurozone niet verdwenen is, geloven we dat Europa in vergelijking met de ontwikkelingen in de VS, Latijns-Amerika en diverse andere regio's, nu vanuit politiek perspectief zelfs als relatief stabiel kan worden beschouwd.



Winstgevendheid

Het jaar 2017 markeert een doorbraak voor de winstgevendheid van bedrijven in Europa, na een langdurige winstrecessie in de regio. We zien een winstgroei in de regio die momenteel aanzienlijk hoger is dan in de VS, met een verwachte groei van respectievelijk negentien en dertien procent dit jaar."

Bos: "Europese aandelen worden lager gewaardeerd dan de historische maatstaven en met een hogere gemiddelde korting versus de Amerikaanse aandelenmarkt dan in de afgelopen twintig jaar. Terwijl Amerikaanse aandelen in de afgelopen kwartalen duurder zijn geworden, zijn daarentegen de Europese aandelen aantrekkelijker geworden. Als zodanig blijven we overwogen in deze beleggingscategorie, in een wereldwijde context. Wij geloven dat actief beheer een voorsprong oplevert ten opzichte van passief beheer in Europese aandelen, waarbij onze Europese strategieën goed gepositioneerd zijn om waarde toe te voegen voor klanten."