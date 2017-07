 Rommelige werkvloer is grote ergernis

Zet opruimen op de agenda - 'Ruim je troep toch eens op!' Niet alleen partners of ouders, maar ook collega’s roepen het weleens gefrustreerd. Eén op de zes Nederlandse werknemers in magazijnen en werkplaatsen krijgt het zelfs vaak te horen.



Rommel op de werkplek is een grote ergernis, zo blijkt uit onderzoek van Manutan. Wie er verantwoordelijk is? "Niet alleen ikzelf," zeggen de ondervraagden, "maar zeker ook mijn direct leidinggevende." Het ontbreekt namelijk nog weleens aan zowel tijd als middelen om voor een goed opgeruimde werkplek te zorgen.



Rommel op de werkplek

Nederlandse werknemers ergeren zich behoorlijk aan rommel op de werkvloer. Denk daarbij niet alleen aan vieze kopjes, voedselverpakkingen of achtergelaten schoteltjes, maar ook aan rondslingerende papieren, uitpuilende archiefbakjes of gereedschap dat op de werkbank blijft liggen. Een nette werkplek is voor bijna 80 procent van de werknemers erg belangrijk. Maar slechts een vijfde van de werknemers in Nederland erkent dat de eigen werkplek te rommelig is en een op de negen krijgt daar vaak commentaar op. 38 procent van de ondervraagden vindt de eigen werkplek nog altijd netter dan die van de buurman.



Opvallend:

79 procent vindt een nette werkplek belangrijk.

53 procent vindt dat rommel op de werkplek tot onveilige situaties leidt.

22 procent vindt dat je meer tijd moet besteden aan het opruimen van de werkplek.

Elf procent krijgt commentaar op de eigen rommelige werkplek.



Veiligheidsrisico en minder efficiëntie

In het magazijn of op de werkplaats wordt het rondslingeren van spullen niet alleen als onprettig, maar zelfs als een groot veiligheidsrisico beschouwd. 70 procent vindt dat rommel kan leiden tot onveilige situaties in het magazijn of de werkplaats. Meer dan de helft (56 procent) zegt dat ze bovendien minder efficiënt werken door een rommelige werkplek. Ruim een kwart van hen (28 procent) steekt de hand in eigen boezem en geeft aan dat ze zelf meer tijd zouden moeten besteden aan het opruimen van hun werkplek.



Gebrek aan tijd en middelen

Maar dan moeten ze die tijd wel krijgen. Ongeveer een derde van de magazijn- en werkplaatsmedewerkers zegt dat zij te weinig tijd hebben om hun spullen goed op te ruimen. Zij vinden dat werkgevers hiervoor meer tijd beschikbaar zouden moeten stellen. Daarnaast speelt ook het probleem van opbergruimte. Onvoldoende opbergmiddelen wordt door zeventien procent van de werknemers in het onderzoek geuit als klacht. Naast zichzelf als verantwoordelijke voor een prettige werkplek wordt in de meeste gevallen ook gewezen naar de directie en de direct leidinggevende (74 procent). Dat is beduidend vaker dan naar de afdeling inkoop (37 procent) of facilitymanagement (58 procent).



Overzicht

Jan Piet van Dijk, Operations Director bij Manutan: "Het frappante uit dit onderzoek vind ik dat: 1) vrijwel iedereen een opgeruimde werkplek belangrijk vindt, 2) die ook duidelijke voordelen heeft, 3) de medewerkers er best tijd en energie in willen stoppen, maar 4) ze vervolgens niet over die tijd en de middelen beschikken om het goed te doen!

Terwijl dat toch vrij eenvoudig te organiseren is. Mijn oproep aan werkgevers: laat de rommel niet de rommel. Opruimen is geen verloren tijd, maar het voorkomt verspilling van kostbare minuten die medewerkers kwijt zijn aan het zoeken naar hun spullen. Het vergroot de veiligheid en voorkomt irritatie. Structuur aanbrengen op de werkplek is vaak snel te realiseren en de voordelen zijn legio. Het is een kwestie van op de agenda zetten en het zo makkelijk mogelijk maken."