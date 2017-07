 Flexwerken wint aan populariteit, werkgever blijft achter

Werknemers noemen verbeterde efficiëntie en productiviteit als voordelen van thuis werken - In de komende tien jaar zullen werkpraktijken, organisatiestructuur en kantooromgevingen waarschijnlijk aanzienlijke veranderingen ondergaan.



Hierop vooruitlopend, heeft nieuw onderzoek van Epson, waarbij Nederlandse MKB-bedrijven werden ondervraagd, aangetoond dat nog maar een tiende (elf procent) van de werknemers de werktijd uitsluitend in een kantooromgeving doorbrengt. En hoewel velen aangeven dat flexibiliteit qua werklocatie hun persoonlijke productiviteit ten goede komt, ondersteunt een vijfde van de werkgevers (twintig procent) dit nog niet.



Benadering werkgever

Dit suggereert een schril contrast in benaderingswijzen bij werkgevers. Het onderzoek suggereert dat 53 procent van het Nederlandse personeelsbestand regelmatig thuis werkt - 41 procent minimaal één tot twee dagen per week en nog eens twaalf procent drie tot vier dagen per week. Maar hoewel bepaalde werkgevers openstaan voor flexibiliteit bij het werken, waarbij veertien procent van de ondervraagde werknemers zelfs aangeeft niet langer een vast toegewezen bureau te hebben, zijn andere terughoudender. Twintig procent van de ondervraagde werknemers geeft aan dat hun organisatie momenteel werken vanuit huis niet toestaat en nog eens 24 procent zegt dat hun werkgevers toegeven dat enige flexibiliteit bij het werken voordelen biedt, zonder echter werken buiten kantoor actief te ondersteunen.



Hevige concurrentie

Ward Estoppey, Channel Marketing Manager Epson Nederland, zegt: "Mogelijk zijn sommige organisaties niet zo welwillend deze wijzigingen in hun werkpatronen te integreren als andere, maar aangezien de concurrentie bij de personeelswerving anno 2017 steeds heviger wordt, komen zij mogelijk voor een zware keuze te staan. De 44 procent van de Nederlandse bedrijven die zich terughoudend tonen bij het opnemen van flexwerken als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden van werknemers zullen mogelijk hard worden getroffen door de huidige situatie op de talentenmarkt, aangezien het steeds moeilijker wordt om gekwalificeerde kandidaten te vinden in de regio."



Waarom is flexwerken aantrekkelijk?

Toen dieper werd ingegaan op de redenen waarom flexwerken aantrekkelijk is voor werknemers, gaf 26 procent van de respondenten aan dat werken vanuit huis hun balans tussen werk en privé verbeterde, hetgeen een belangrijke factor vormt voor het behoud van werknemers, en achttien procent merkte op dat werken vanuit huis hun in staat stelde hun reistijd van huis naar werk te verkorten.

Maar flexibele werkoplossingen resulteren niet alleen in een betere balans tussen werk en privé. Zo geeft 24 procent van de werknemers die buiten de kantooromgeving werken zelfs aan dat zij zich beter kunnen concentreren op een bepaalde taak. 50 procent van de respondenten gaf aan dat een of twee dagen per week thuis werken optimaal is vanuit het oogpunt van werkefficiëntie en 43 procent was het ermee eens dat dit tevens de beste manier vormt om de productiviteit te verhogen.



Technologische oplossingen

Hoewel met 48 procent een aanzienlijk percentage van de respondenten al de voordelen van thuis werken plukt, blijven er obstakels bestaan die voorkomen dat werken buiten het kantoor de norm voor iedereen kan worden. Vaak wordt dit bepaald door de technologische oplossingen die beschikbaar zijn ter ondersteuning van opties voor flex-werken, aangezien slechts twintig procent van de werkgevers momenteel actief ondersteuning en voorzieningen biedt voor werken vanuit huis via technologieën voor extern vergaderen en interactieve technologie, die op fundamentele wijze ertoe bijdragen dat werknemers over de middelen beschikken om hun werk te doen waar zij zich ook bevinden.



Klusseneconomie

Naarmate de zogenaamde ‘klusseneconomie’ steeds vastere voet aan wal krijgt, waarbij tijdelijke functies vaker voorkomen en werknemers meerdere kortlopende verbintenissen met verschillende organisaties aangaan, zal het idee van vast personeel dat voor een flexibelere werkbenadering kiest aan kracht winnen. Hoewel de klusseneconomie zich niet in alle landen binnen EMEA in gelijke mate ontwikkelt, zullen de verwachtingen ten aanzien van dienstverband en balans tussen werk en privé verschuiven met de opkomst van een nieuwe generatie werknemers die onze kantoren betreden.

Naarmate "overal werken" toeneemt en de samenwerking wordt uitgebreid over regio's en grenzen heen, terwijl bovendien werknemers thuis en op kantoor gemakkelijker met elkaar kunnen worden verbonden, zullen volgens de voorspellingen de technologieën die nodig zijn om deze wijzigingen te ondersteunen een kernonderdeel gaan vormen van de gereedschapskist van elke IT-manager.