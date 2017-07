 Met de auto naar Italië? Voorkom hoge boetes!

Hoe zit het met de Italiaanse milieuzones? - De afwijkende verkeersregels in Italië zorgen voor verwarring bij Nederlandse autoreizigers. Het Europees Consumenten Centrum (ECC) ontvangt regelmatig vragen over Italiaanse milieuzones en klachten over de verkeersboetes die zij hebben ontvangen.



In de meeste grote Italiaanse steden en op een aantal Italiaanse eilanden zijn er milieuzones om het autoverkeer en de luchtvervuiling te beperken. Dergelijke zones heten zona a traffico limitato (ZTL). Sommige gebieden zijn voor automobilisten in bepaalde periodes van het jaar niet of alleen voor vergunninghouders toegankelijk. En in andere regionen heeft men een milieuvignet nodig. De borden die de milieuzones aanduiden zijn niet altijd duidelijk zicht- of herkenbaar waardoor autoreizigers bij thuiskomst vaak voor vervelende verrassingen komen te staan.



Verkeersboete op de deurmat

Wanneer een automobilist onopgemerkt door een milieuzone rijdt, kan er maanden na het bezoek aan Italië nog een boete op de deurmat vallen. Deze boetes lopen snel op tot honderden euro’s. Rijdt men met een huurauto door een milieuzone? Dan worden er nog extra administratiekosten door het autoverhuurbedrijf in rekening gebracht van circa 50 euro per boete. Dat is een behoorlijke domper op de reis.



Gedoe voorkomen? Zo doet u dat!

Met de tips van het ECC kunnen autoreizigers deze zomer met een gerust hart naar Italië:

Check voor vertrek, online, welke steden in Italië een milieuzone hebben, welke gebieden alleen toegankelijk zijn voor vergunninghouders en waar u een milieuvignet nodig heeft.

Informeer bij uw hotel of het zich in een ZTL bevindt. Soms krijgt u toestemming om met een (huur)auto de ZTL binnen te rijden. Krijgt u toch een boete? Dan kunt u aan het hotel vragen om te bemiddelen tussen u en de lokale politie om de bekeuring nietig te laten verklaren.

Verkeersboete thuis ontvangen? Vanaf de dag van ontvangst, heeft u 60 dagen om de boete te betalen of betwisten. Wacht daarom niet te lang met het ondernemen van actie.

Twijfelt u over de echtheid van de boete? Neem dan contact op met het politiebureau in de milieuzone waarvan u de verkeersboete heeft ontvangen.

Bent u het niet eens met de boete en wilt u weten of u hiertegen in beroep kunt gaan? Neem dan contact op met het ECC en bewaar alle correspondentie.