 Stevige groei verwacht, politieke risico's houden aan

Groei mondiale economie robuust en evenwichtig - De wereldwijde groei ziet er vandaag de dag, bij de publicatie van de halfjaarlijkse vooruitzichten van NN IP, evenwichtiger uit. Hogere inkomsten vertalen zich in hogere bestedingen.



Dit komt vooral door de gunstigere winst- en vertrouwenscijfers op mondiaal niveau. Aandelenwaarderingen profiteren van een sterke en kwalitatief goede winstgroei die wordt gedreven door omzetgroei en stevigere marges. Beleggers hebben daarnaast weer belangstelling voor beleggingscategorieën (asset classes) die inkomsten genereren. Dit heeft zich vertaald in een herstel van de markten voor staatsobligaties en de relatieve performance van dividend uitkerende aandelen, zoals nutsbedrijven. Verder is er meer vraag naar vastrentende spreadproducten, zoals obligaties van opkomende markten en hoogrentende (high yield) bedrijfsobligaties. De centrale banken blijven ondertussen voorzichtig en gaan slechts geleidelijk over tot normalisatie van hun monetaire beleid. De politieke situatie is net als in de afgelopen twaalf maanden erg veranderlijk en zal dat naar verwachting ook blijven.



Politieke risico's

Valentijn van Nieuwenhuijzen, Chief Investment Officer bij NN Investment Partners: "De politiek blijft een belangrijke rol spelen in de wereldwijde economie. Als we kijken naar de situatie in de ontwikkelde economieën, dan zien we een groot verschil tussen de Angelsaksische landen en de eurozone. Er zijn toenemende politieke risico’s in de VS, waar het steeds lastiger wordt voor president Trump om zijn campagnebelofte van stimuleringsmaatregelen waar te maken, en in het VK, waar premier May tevergeefs gokte op een parlementaire meerderheid door het houden van tussentijdse verkiezingen. Op het Europese vasteland kunnen er opwaartse politieke risico’s ontstaan. In Frankrijk heeft president Macron een duidelijk mandaat voor binnenlandse hervormingen gekregen, waarmee het land een sterkere rol kan krijgen in de eurozone. De Duitse bondskanselier Merkel, die in september waarschijnlijk zal worden herkozen voor een vierde ambtstermijn, moet balanceren tussen verdere integratie van de eurozone en binnenlandse politieke beperkingen. Deze beperkingen kunnen na de verkiezingen in Duitsland mogelijk afnemen, vooral als andere landen zich bereid tonen om hervormingen door te voeren. Het cyclische herstel in de regio zou deze structurele en institutionele hervormingen moeten vergemakkelijken."



Reflatie

Van Nieuwenhuijzen vervolgt: "Sinds eind 2016 is er in de wereldeconomie sprake van reflatie. Deze reflatie kent veel positieve "feedback loops" die elkaar versterken. Een belangrijk voorbeeld is de wisselwerking tussen de groeiende kapitaalstromen naar opkomende markten en het groeimomentum in die regio. Daarnaast is er een feedbackloop tussen stijgende winsten, het toenemende ondernemersvertrouwen, een herstel van de kapitaalinvesteringen en - hopelijk - een verbetering van de productiviteitsgroei. Bovendien is het aantrekkende ondernemersvertrouwen bevorderlijk voor de wisselwerking tussen de groei van de werkgelegenheid en de consumentenbestedingen. Het gebrek aan inflatie in de afgelopen maanden roept echter vragen op. Een verder afnemende inflatie kan nadelig zijn voor de bestedingen en het gedrag van centrale banken weer doen veranderen (meer versoepeling), maar lijkt op dit moment nog onwaarschijnlijk. Het is zeker een factor om goed in de gaten te houden, maar op de korte termijn waarschijnlijk geen reden tot bezorgdheid."



Fundamentals en gedrag

Mark Robertson, Senior Portfolio Manager Multi-Asset bij NN Investment Partners: "Voor ons is het bestuderen van de onderliggende fundamentals en menselijk gedrag, en in het bijzonder het gedrag van beleggers, onmisbaar om inzicht te hebben in wat de markten beweegt. Om het op- en neerwaartse potentieel van de markt te kunnen beoordelen, is het nodig om goed te weten hoe beleggers zijn gepositioneerd en of de marktontwikkelingen op de korte termijn kunnen omslaan. Naast positionerings- en kapitaalstroomcijfers is de analyse van emoties op de markt, of het marktsentiment, erg nuttig. Digitalisering en de opkomst van sociale media, zelflerende algoritmes en het vermogen om grote hoeveelheden data bijna real time te verwerken, hebben een geheel nieuwe manier gecreëerd om het sentiment te meten. Zo meet NN IP het politieke sentiment rond verkiezingscampagnes, wat zeer nuttige inzichten verschaft voor onze besluitvorming. Voorafgaand aan de Amerikaanse verkiezingen zagen we bijvoorbeeld dat het politieke sentiment in de media sterk negatief was. Onzekerheid over de uitslag speelde hier een rol en gezien het erg negatieve sentiment was er kans op herstel zodra die onzekerheid zou verdwijnen, ongeacht de uitkomst van de verkiezingen. Zodra de verkiezingsuitslag bekend was, en de onzekerheid dus was verdwenen, hebben we onze risicoposities sterk uitgebreid. Zo konden we profiteren van het daaropvolgende herstel van het sentiment. Op een zelfde manier kregen we al vroeg in 2017 signalen dat politieke risico’s in het eerste kwartaal van 2017 naar de achtergrond verdwenen. We besloten daarom overwogen te blijven in aandelen, aangezien onze research laat zien dat veranderingen in emoties een voorspellende waarde kunnen hebben voor veranderingen in de richting van de aandelenmarkten."



Riskante beleggingen

Van Nieuwenhuijzen: "Risicovolle beleggingscategorieën, vooral de aandelenmarkten, profiteren op dit moment van zeer gunstige omstandigheden. De economische en bedrijfscijfers zijn goed en het monetaire beleid is soepel en voorspelbaar. Tegelijkertijd zijn beleggers niet overdreven uitgelaten. Hoe lang zal deze gunstige periode nog duren? Geopolitieke spanningen zijn helaas realiteit en in de afgelopen maanden is er niet veel duidelijker geworden over de politiek/het beleid in de VS. Wanneer zullen markten zich gaan richten op Italiaanse politieke risico’s? Ook is het risico van een groeivertraging in China niet verdwenen, al lijkt dit geen probleem voor de korte termijn te zijn en is het groeimomentum in opkomende markten positief. Kortom, er zijn genoeg redenen om de aandacht niet te laten verslappen en waakzaam te blijven."