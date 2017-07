 40-plusser onmisbaar bij digitale disruptie

Een organisatie moet streven naar een divers personeelsbestand - Veel managers liggen wakker van digitale disruptie. Voor hun gevoel ontbreekt het hen aan feeling met de technologie en ze vragen zich af waar het naartoe gaat.



Het aannemen van jonge digital natives lijkt al gauw de beste keus om te kunnen reageren op de snelle veranderingen; zij zijn opgegroeid in het digitale tijdperk en weten zich technologische innovaties snel eigen te maken. Maar leidinggevenden en recruiters moeten ook zeker de oudere generatie niet over het hoofd zien. Zij zijn onmisbaar om snel in te kunnen spelen op disruptieve technologieën, claimt Hays. "Oudere, meer ervaren werknemers zijn vaak beter voorbereid op verandering," aldus Robert van Veggel, managing director Hays Nederland.



Divers personeelsbestand

De uitdaging voor veel organisaties is de manier waarop ze reageren op disruptie maar ook competitief blijven. "Mensen denken vaak dat jonge digital natives de vaardigheden bezitten om het beste met technologische veranderingen om te gaan en zich aan te passen aan nieuwe businessmodellen. Maar ook al kunnen zij de veranderingen om hun heen goed begrijpen, hebben oudere professionals juist de ervaring om beslissingen te maken en afspraken na te komen," vertelt Van Veggel. "Een organisatie moet streven naar een divers personeelsbestand, bestaande uit digital natives en ervaren professionals uit verschillende werkvelden. Op deze manier heeft de organisatie een team met kennis uit verschillende vakgebieden die de uitdaging aankan. Daarnaast kunnen oudere professionals ook vertrouwd raken met de digitale wereld en met disruptie omgaan of zelfs creëren."



