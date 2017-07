 Omzet Programmatic Advertising gestegen met twintig procent

Transparantie is een trending topic - Programmatic Advertising is in 2016 met twintig procent sterk gegroeid, naar een omzet van 225 miljoen euro in Nederland. Opvallende cijfers zien we in programmatic video en programmatic mobile.



Programmatic video laat een omzetstijging zien van 95 procent en heeft daardoor nu een vijftien procent omzetaandeel binnen programmatic advertising. Ook mobile inventory blijft groeien. 35 procent van de exchange omzet komt uit mobiel of tablet. Dit en meer blijkt uit de Programmatic Advertising Study die Deloitte uitvoerde in opdracht van IAB Nederland, de brancheorganisatie voor marketinginnovatie en digitaal adverteren.



Groei in volume en prijzen

Het aantal verkochte impressies op de programmatic exchange steeg met achttien procent. De toename komt met name door extra mobiele impressies die worden aangeboden op de exchange. De eCPM prijzen zijn op alle devices gegroeid. Doordat mobiele impressies iets lager zijn geprijsd dan die van laptop/desktop is de gemiddelde eCPM prijs op de exchange licht gestegen met twee procent.



Online video stijgt óók op de exchange

Binnen het aanbod van formaten op de exchange springt Online Video eruit. De omzet van Programmatic Video is bijna verdubbeld met een toename van 95 procent. Video advertising heeft nu een omzetaandeel van vijftien procent binnen programmatic advertising.



Headerbidding in 2017

De respondenten van het onderzoek verwachten dat 2017 het jaar wordt waarbij er serieus geëxperimenteerd wordt met Headerbidding. Bij headerbidding wordt een impressie op meerdere exchanges tegelijk aangeboden, waardoor meer partijen tegelijk kunnen bieden op dezelfde impressie. Voor 2017 wordt een omzet verwacht van vijf procent uit headerbidding.



Transparantie steeds belangrijker

Dat transparantie een trending topic is zien we ook terug in de resultaten van de Programmatic Advertising Study. Steeds meer URL-informatie van de aangeboden impressie wordt vrijgegeven binnen de exchange. Waarbij in 2012 van alle ingekochte impressies vijftien procent werden ingekocht zonder te weten waar deze zou worden geuit, is ‘blind’ inkopen nu vrijwel volledig verdwenen.



Alle resultaten en conclusies over Programmatic Advertising zijn gebundeld in de Programmatic Advertising Study, die te downloaden is op www.iab.nl.