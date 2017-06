 Bedrijven zetten in op afgestudeerden

Toename van 25 procent in aangeboden vacatures voor afgestudeerden - Een op de 27 vacatures momenteel aangeboden in Nederland zijn voor expliciet voor afgestudeerden. Dit komt overeen met meer dan 10.000 actueel beschikbare vacatures, een toename van 25 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.



Dit blijkt uit een onderzoek van Adzuna. Een greep uit de resultaten:



-De meeste vacatures zijn te vinden in Noord-Holland waar 2245 vacatures aangeboden worden, hiervan 1208 alleen al in Amsterdam



-Tilburg scoort slecht met slechts een op de 46 vacatures voor afgestudeerden



-Een op de dertien vacatures in de financiële sector is voor afgestudeerden



-Bedrijven bieden meer traineeships aan en er werden afgelopen drie maanden meer dan 3.000 nieuwe traineeships aangeboden



Nieuwe banen voor afgestudeerden

De groei in Nederland in het aantal nieuwe vacatures voor afgestudeerden was voornamelijk te vinden in Noord-Holland (+41 procent), Noord-Brabant (+32 procent) en Gelderland (+57 procent). In Limburg (-elf procent) en Flevoland (-veertien procent) nam het aantal aangeboden vacatures af. Amsterdam doet het zeer goed voor starters, een op zestien vacatures worden aangeboden voor afgestudeerden. Het gemiddeld aantal vacatures voor afgestudeerden in Rotterdam nam af met -acht procent in vergelijking met vorig jaar, maar Rotterdam blijft het wel goed doen voor afgestudeerden. Tilburg biedt minder mogelijkheden voor starters, al nam het aantal aangeboden vacatures wel toe met 56 procent.



Verschillen tussen steden

"De stijging in vacatures is zeer positief voor alle starters. Het is echter belangrijk dat afgestudeerden weten dat de stad waar ze graag een baan willen vinden, mogelijk minder mogelijkheden biedt. Er zijn verschillen tussen de steden en de bedrijven die er aanwezig zijn, hierdoor verschilt dus ook de vraag naar werknemers en afgestudeerden op zoek naar een eerste baan," zegt Thomas De Schuyter, Country Manager Nederland bij Adzuna.



Traineeships

Het aantal aangeboden traineeships nam sterk toe met 3.000 nieuwe vacatures die aangeboden werden in de afgelopen drie maanden. In April werden er maar liefst 1110 nieuwe traineeships aangeboden. "Traineeships zijn voor werkgevers een handige manier om starters aan te trekken en meteen de nodige training te geven voor functies die zij moeilijk ingevuld krijgen. De toename in nieuwe traineeships toont dat het vroegtijdig aantrekken van talent voor werkgevers belangrijker wordt," aldus De Schuyter.



Sectoren

De Financiële sector heeft met een op dertien vacatures het grootste aandeel vacatures die voor afgestudeerden zijn. Vervolgens doen ook de personeelszaken (een op veertien) en de Verkoop het goed (een op negentien).