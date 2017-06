 Vijf pareltjes in de circulaire economie

Circulair ondernemen: essentieel voor het klimaat - Nederland zet massaal in op circulaire economie. Overheden en wetenschappers zijn het erover eens: bedrijven moeten circulair gaan werken om onze impact op het milieu te verminderen.



Maar organisaties zien het nog niet zo zitten, zo blijkt uit het onderzoek van Prof dr Jan Jonker met de titel Eén zwaluw voorspelt veel goeds. Yvonne Keijzers, adviseur op het gebied van circulair ondernemen, legt uit hoe we het circulaire wiel wel draaiend krijgen.

Jan Jonker en zijn team bekeken voor hun laatste onderzoek de stand van zaken van circulaire economie bij ruim 4.800 bedrijven. Wat bleek? Slechts een handvol bedrijven is hier volop mee bezig.

Hoe komt dat dan? Keijzers: "Eén van de conclusies was, dat het sluiten van kringlopen te ingewikkeld is voor veel bedrijven. Binnen de Circulaire Economie moeten bedrijven met anderen samenwerken, maar juist dit vinden ze lastig. Ook vinden bedrijven het moeilijk een strategie te ontwikkelen om circulair te ondernemen."



Geld verdienen

"Ondernemers willen geld verdienen," vertelt Keijzers. "Dat lukt niet vanzelf in de circulaire economie. Maar het is wel mogelijk. Met een winst die verder gaat dan geld, een economie die ook winst voor het milieu oplevert. En oplossingen biedt voor maatschappelijke problemen. Bij dit soort ondernemingen willen mensen graag werken. Maar dan moeten ondernemers wel iets durven."



Laaghangend fruit

Maar hoe start u met circulaire economie? "De eerste winst is te behalen door recycling, energiebesparing en het terugdringen van grondstoffen onder de loep te nemen. Dat is het ‘laaghangende fruit’."

Maar om de doelstellingen van de overheid te halen, namelijk een 100 procent circulaire economie in 2050 , moeten we volgens Keijzers nog veel meer doen. "Het besef moet bij organisaties ontstaan dat circulaire economie goed is voor de toekomst van hun onderneming. Nu beginnen is slim want dan kunnen zij hun bedrijf erop inrichten. Nog voordat het door de overheid verplicht wordt."



Ga samenwerken

"Organisaties moeten hun grondstofketens sluitend krijgen. Dat kan door de samenwerking op te zoeken en te bekijken wat gezamenlijke toegevoegde waarde is. Om van daaruit samen nieuwe business te ontwikkelen," aldus Keijzers. Hoe zo’n samenwerking eruit kan zien, is te zien bij deze vijf voorbeelden van circulaire economie uit de praktijk:

Circulair interieur voor New World Campus De organisatie van de New World Campus in Den Haag zette duurzaamheid bovenaan de agenda bij de verbouwing in 2015. Het lukte tapijtleverancier Interface om het bestaande tapijt voor een groot deel te hergebruiken, bijvoorbeeld ook in meubels. Waar dat niet kon, maakte de fabrikant gebruik van de tapijttegel Net Effect. Deze tegel is gemaakt van vissersnetten die lokale vissers uit de Filippijnen opvissen uit zee. Goed voor het milieu, goed voor de vissers én voor Interface. Aan het einde van de looptijd neemt Interface het tapijt weer in en gaat het terug in het productieproces.

Koffiedrab van La Place voedingsbodem voor oesterzwammen La Place werkt samen met het bedrijf Gro Mushroom. La Place verzamelt in haar restaurants en cafés koffiedrap. Gro mengt de drap met sporen van oesterzwammen en vult hier grote plastic, recyclebare, zakken mee. Na verloop van tijd ontstaan er grote oesterzwammen. Gro verkoopt deze vervolgens weer aan La Place, die ze verwerkt in allerlei gerechten.

Inmiddels is het concept Van koffiedrab tot paddenstoel door meerdere ondernemers overgenomen. Kijk maar naar RotterZwam in Rotterdam en de Versfabriek in Nijmegen.



Betonnen constructie met olifantsgras Langs het spoor bij Beverwijk staat een geluidsscherm met biobased beton. Het beton is voorzien van olifantsgras dat Strukton na gebruik weer kan verwerken tot nieuwe bouwmaterialen.

Het olifantsgras is een vervanging voor stalen staven of netten, die normaliter het beton verstevigen. Strukton verbouwde het gras dichtbij de locatie van de geluidswal, waardoor er ook minder transport nodig was. Olifantsgras groeit snel en neemt veel CO2 op. Dat is dan ook mooi meegenomen.

Slapen op een circulair matras bij Landal Green Parks Landal Green Parks gaat bedden leasen van Auping. Na de looptijd neemt Auping de bedden in. Het bedrijf Retour Matras haalt deze vervolgens zodanig uit elkaar dat metaal, stof en schuim weer grondstof worden voor nieuwe bedden en matrassen.

Auping wil in 2020 100 procent recyclebare producten maken. Ook moeten alle bedrijfsprocessen duurzaam zijn. Hun fabriek moet geen energie verbruiken, maar gaan opleveren.

Modelwoning voor Circulaire Economie Tot slot noemt Keijzers de gemeente Nijmegen als een mooi voorbeeld van circulaire economie. "De gemeente Nijmegen is in 2018 Green Capital van Europa. Inwoners bedachten hiervoor twaaf challenges die in 2018 duurzaamheid zichtbaar moeten maken voor de hele stad. Eén van de challenges gaat over circulaire economie. Een modelwoning van Woningcorporatie De Gemeenschap wordt hiervoor ingericht met circulaire producten en diensten. De woning is vanaf januari 2018 het hele jaar op aanvraag te bezichtigen. In de modelwoning zijn producten en diensten te zien van onder meer Gispen, Auping, Interface, Recover-E, Plokko, Be-o bottle, Van Hulley, Dutch Spirit, Desko en Dutch Awareness."



Zoek de samenwerking op en begin!

Circulaire economie werkt dus zeker. Mits u bereid bent de deuren open te zetten voor anderen. "Dan gaat het circulaire wiel draaien," zo vindt Keijzers. "Inkopers én consumenten vragen steeds vaker naar duurzame en circulaire oplossingen. Zorg dat uw bedrijf die boot niet mist."