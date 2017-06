  Advies en inspiratie uit netwerk vergroten carrièrekansen

Inspirerend netwerk is goed voor de carrière - Een inspirerend netwerk heeft een positieve impact op de loopbaan. Maar liefst driekwart van de Nederlandse professionals geeft aan dat zij carrièrekansen hebben gehad en stappen hebben gezet in hun werk doordat zij advies kregen van iemand uit hun netwerk.



Dat blijkt uit onderzoek van LinkedIn onder ruim 1.000 Nederlandse MBO+ professionals.

De grootste inspiratiebron voor onze loopbaan zijn onze ouders. Nederlandse mannen kijken het meest naar hun vader (26 procent). Vrouwen laten zich op werkgebied het meest inspireren door hun moeder (negentien procent). Daarna gaan we voor carrièreadvies naar vrienden, collega’s en een baas of manager. Professionals laten zich het meest adviseren over keuzes die hen helpen verder te komen in hun carrière (64,2 procent), het leren van nieuwe vaardigheden (50,5 procent) en uitdagingen die zij tegenkomen in het werk. Maar ook leren we via ons netwerk hoe we werk en privé in balans kunnen brengen (31,7 procent) en waar we interessante carrièrekansen kunnen vinden (27,9 procent).



Nederlanders lopen carrièrekansen mis

Een kwart van de Nederlandse professionals krijgt nooit advies of inspiratie op carrière-gebied. Zij geven aan daar nooit actief om te hebben gevraagd. Toch laten Nederlandse professionals hier kansen liggen. 26,4 procent denkt dat ze nieuwe vaardigheden hadden kunnen leren. 17,9 procent denkt dat zij via een goed woordje van iemand uit hun netwerk een mooie carrièrekans hadden kunnen krijgen. Een reële gedachte, want onderzoek van LinkedIn naar netwerken toont aan dat twee op de vijf Nederlanders via een casual gesprek op LinkedIn een nieuwe uitdaging of ingang hebben gevonden. Verder denkt 11,8 procent dat ze dankzij carrière advies wellicht verder hadden kunnen zijn in hun carrière en 11,8 procent denkt dat zij beter met uitdagingen waren omgegaan.

"Nederlanders zijn van nature bescheiden en harde werkers, maar we mogen best ons netwerk om hulp of advies vragen," geeft Marcel Molenaar, country manager Benelux aan. "We hebben immers de middelen tot onze beschikking. Zeker op een platform als LinkedIn met inmiddels 500 miljoen leden wereldwijd, zijn de meest inspirerende personen slechts een fractie van ons verwijderd. Wilt u graag koffie drinken en ervaringen uitwisselen met iemand die bij een bedrijf werkt dat u inspireert? Leg contact en doe het. Daar wordt u alleen maar wijzer van."



De zomer van het netwerken

Netwerken is belangrijk voor een succesvolle carrière, vindt 69 procent van de Nederlandse professionals. Een sterk netwerk brengt u in contact met mensen die u kunnen inspireren, advies geven, en u helpen een stapje verder te komen in uw carrière. LinkedIn stelt deze zomer in het teken van netwerken en moedigt Nederlandse professionals aan om contact op te nemen met een mentor, coach of iemand die hen inspireert. "De zomerperiode is vaak rustiger en daarom hét moment om te investeren in het netwerk," geeft Molenaar aan. "Slechts één bericht, telefoontje of kopje koffie kan eindeloos veel deuren openen. Begin vandaag en vind die persoon die u kan helpen het beste uit uw carrière én uzelf te halen."