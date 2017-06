 Genomineerden DDMA Customer Data Award 2017 bekend

KNVB, Manutan, Bilderberg en Vacanceselect genomineerd - KNVB, Manutan, Bilderberg en Vacanceselect zijn genomineerd voor de DDMA Customer Data Award 2017. Deze award beloont dit jaar voor de twaalfde keer de succesvolle inzet van klantdata in de customer journey.



De vakjury maakte de nominaties bekend na een juryoverleg waarin een recordaantal inzendingen werd besproken. De genomineerde cases sprongen er voor de jury uit vanwege het innovatieve en slimme gebruik van klantdata. Kees Groenewoud, juryvoorzitter: "We zien dat het gemiddelde niveau van de ingezonden cases jaarlijks stijgt: organisaties zijn echt steeds gerichter aan de slag met de inzet van data om hun klanten op persoonlijke wijze te benaderen. Wat de genomineerde cases dit jaar onderscheidt, is dat de inzet van data in de gehele organisatie goed geborgd is en op alle niveaus gedragen wordt."



Customer Data Award

De Customer Data Award wordt jaarlijks uitgereikt door DDMA, de brancheorganisatie voor data en marketing. De award wordt uitgereikt aan de organisatie die het managen van klantgegevens op operationeel, tactisch en strategisch niveau het meest succesvol weet toe te passen. Alle ingezonden cases zijn getoetst aan de hand van criteria als analyse, segmentatie, datakwaliteit, datagebruik en data-integratie.

De winnaar wordt op woensdagavond 22 november bekendgemaakt tijdens een speciale award-avond voorafgaand aan de DDMA Data Dag. De volgende dag zal de winnaar ook op het podium staan tijdens de DDMA Data Dag. In 2016 won uitgeverij Vakmedianet de prestigieuze prijs.



DDMA Data Dag

De winnaar en de andere genomineerden presenteren hun cases op het podium van Pakhuis de Zwijger in Amsterdam tijdens de DDMA Data Dag op donderdag 23 november. Dit congres wordt georganiseerd in samenwerking met de DDMA Commissie Klantdata & Dialoog. Het thema van de DDMA Data Dag 2017 is ‘Enabling customer experiences’. Het is dé jaarlijkse update voor iedereen zich actief met klantdata bezighoud op operationeel, tactisch en strategisch niveau. De DDMA Data Dag 2017 wordt mede mogelijk gemaakt door Human Inference, EDM, Yourzine, Oxyma, Adobe, Cmotions, Crystalloids, Invenna en Microsoft.