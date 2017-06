 26 miljard slimme apparaten in huis in 2020

Steeds meer slimme apparaten maken het leven steeds veiliger - Uit onderzoek van Gartner is gebleken dat Internet of Things steeds groter wordt. De verwachting is dat er in 2020 in totaal 26 miljard slimme apparaten in gebruik zullen zijn.



Internet of Things zijn slimme apparaten die via internet met elkaar verbonden zijn en met elkaar communiceren. Dit omvat zowel kleine apparaten als grote en eenvoudige apparaten maar ook geavanceerde apparaten. Via apps op uw telefoon kunt u al deze apparaten bedienen en inzicht verkrijgen in uw dagelijkse gebruik. De apparaten zijn ook op afstand te bedienen, zo kunt u bijvoorbeeld als u onderweg naar huis bent alvast de thermostaat hoger zetten en een kop koffiezetten voor als u binnenkomt.



Drie fasen

De verwachting is dat dit in drie fasen geïntegreerd zal worden in woningen:



-In fase 1 zullen de smart Tv’s en de internet modem met elkaar verbonden worden.



-In fase 2 zullen lampen, de thermostaat en huishoudelijke apparaten verbonden worden.



-In fase 3 zullen ook sloten van ramen, deuren en garages verbonden worden.



Beveiligen

Volgens Gentslotenmaker.be kunt u uw huis dan optimaal beveiligen en het via uw telefoon zien wanneer ramen en deuren niet goed afgesloten zijn. Daarnaast kunt u de apps zo instellen dat u een bericht krijgt als er iets mis is of afwijkt.