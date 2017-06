 Écht lekker kunnen werken maakt het verschil

Echt lekker werken kan pas met excellente faciliteiten - Facility Excellence blijft het kernbegrip als het aankomt op facility beleving. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Facility Beleving in Nederland 2017’ van Integron.



Voor de negende editie van haar jaarlijkse onderzoek naar Facility Beleving bevroeg het onderzoeks- en adviesbureau 4400 mensen, een dwarsdoorsnede van werkend Nederland binnen organisaties met meer dan 100 medewerkers.



Echt lekker werken

Het verschil in beleving van de facilitaire dienstverlening bij bedrijven waar de interne klant wel en niet aangeeft écht lekker te kunnen werken is toegenomen. Waar de diensten van het Facilitair Bedrijf in 2016 door werkend Nederland beoordeeld werden met een 7,2 is dat dit jaar een 7.1. Bij organisaties waar de eindgebruikers aangeven écht lekker te kunnen werken is het cijfer gestegen van een 8.3 tot een 8.4. Slechts dertien procent van de interne klanten behoort tot de kopgroep die gebruikmaakt van Facility Excellence en aangeeft écht lekker te kunnen werken. Dit is weliswaar een stijging van drie procent ten opzichte van 2016 (tien procent), maar geeft aan dat er nog veel werk aan de winkel is.



Facility Excellence

Dat het investeren in Facility Excellence loont blijkt uit dat 52 procent van de eindgebruikers aangeeft te denken dat de productiviteit toeneemt wanneer de middelen van het Facilitair Bedrijf beter aansluiten op de behoeften. 80 procent van de eindgebruikers stelt dat de diensten en producten van het Facilitair Bedrijf belangrijk tot zeer belangrijk zijn en bijdragen aan de mate van tevredenheid. Slechts drie procent van de eindgebruikers geeft aan dat dit onbelangrijk is. Toch praat niet meer dan negen procent van de interne klanten enthousiast over het Facilitair Bedrijf. De interne klanten die aangeven écht lekker te kunnen werken praten met maar liefst 57 procent enthousiast over de dienstverlening.