 Blinker en MailPlus samen verder onder de naam Spotler

Spotler: internationale speler op markt marketing automation software - Vanaf vandaag gaan zusterbedrijven Blinker en MailPlus verder als één bedrijf: Spotler. De samenvoeging is de eerste stap naar het doel om een internationale speler van marketing automation software te worden.



"Deze rebranding naar Spotler is voor ons een grote stap. We geven twee sterke merken op, maar we krijgen er een internationale naam voor terug. Een krachtige naam die aangeeft wat wij willen betekenen voor onze klanten, namelijk ze in de spotlight zetten bij hun klanten," zegt Marc Schüssler, directeur en oprichter.



Nieuwe interface

De productnaam MailPlus blijft nog even bestaan. Aan het eind van het jaar zal een nieuwe interface gelanceerd worden en zal de productnaam ook wijzigen naar Spotler. De 5000+ gebruikers van de MailPlus software moeten vanaf vandaag inloggen op de nieuwe website van Spotler.



Rebrandingcampagne

De komende maanden gaat er – onder andere via Managersonline – een campagne lopen om de rebranding van Blinker en MailPlus naar Spotler onder de marketeers in Nederland bekend te maken.



Meer informatie over Spotler vindt u op de website van het nieuwe bedrijf: spotler.com.