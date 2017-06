 Neem verantwoordelijkheid voor een vitaliteitsbeleid

Hoe kunt u als manager bijdragen aan het welzijn van medewerkers? - Het zal niemand ontgaan zijn dat de werkgelegenheid groeiend is en het aanbod werkzoekenden krimpt. Voor werknemers met een goed CV liggen de banen voor het oprapen.



Als organisatie is het belangrijk om alles op alles te zetten om nieuw talent aan te trekken en te binden. Andrea Cantong, manager bij Fellowes, pleit ervoor om het vitaliteitsbeleid hoger op de agenda te zetten. Want gezondheid is een prioriteit bij medewerkers en zou daarom ook prioriteit moeten zijn bij werkgevers. Hoe kunt u als manager bijdragen aan het welzijn van medewerkers?



Ondersteun werknemers met vitaliteitsbeleid

Eén op de drie werknemers kampt met gezondheidsklachten als gevolg van een slechte fysieke houding op de werkplek. Veelvoorkomende klachten zijn pijnlijke polsen of armen, rugpijn of nekpijn. Uit onderzoek uitgevoerd door Loudhouse in opdracht van Fellowes blijkt dat dit voor meer dan een kwart van de werknemers een reden is om te overwegen om elders te gaan werken. Cantong: "De gezondheid van werknemers is natuurlijk hun eigen verantwoordelijkheid, maar als manager kunt u hier ook verantwoordelijkheid in nemen en uw werknemers zoveel mogelijk ondersteunen met een vitaliteitsbeleid. U wilt immers dat uw personeel gezond is en met goede zin naar het werk komt. Gezondheidsklachten kunnen gemakkelijk voorkomen worden met kleine veranderingen, bijvoorbeeld door gezondere gewoontes te introduceren ter vervanging van ongezonde gewoontes."



Introduceer gezondere alternatieven

Cantong legt uit: "Het zit hem voornamelijk in de kleine dagelijkse bezigheden. Denk aan simpele veranderingen, zoals de werknemers aansporen om meer te bewegen. Plan een vergadering eens aan de andere kant van het kantoorpand, zodat iedereen een stukje moet lopen. Of richt een centrale plek in voor printers, zodat werknemers voor ieder printje even opstaan. Tevens komt het veel voor dat werknemers hun lunch aan hun bureau eten, een erg slechte gewoonte. Met een gezamenlijke lunchruimte of kantine krijgen werknemers een moment van rust; even geen computer en samen een informeel praatje maken." Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat te weinig water drinken een veelvoorkomende ongezonde gewoonte is van kantoorpersoneel. Cantong adviseert: "Een glaasje water is zo op, dus biedt grote waterflessen aan of plaats een waterkoeler in het kantoor. Meteen weer een reden om een stukje te lopen! Dit zijn slechts een paar voorbeelden van kleine veranderingen die veel teweeg kunnen brengen."



Manager heeft voorbeeldrol

Cantong: "Het blijkt dat een derde van de werknemers van mening is dat hun werkgever niet genoeg hun best doet voor de gezondheid van het personeel. Werknemers leggen de verantwoordelijkheid dus bij de werkgever. Geef hier gehoor aan. Laat blijken dat de gezondheid van werknemers belangrijk is en een hoge prioriteit krijgt. Investeer bijvoorbeeld in ergonomisch kantoormeubilair ter ondersteuning van een goede fysieke houding, zoals zit-sta oplossingen of ergonomische stoelen." Managers hebben uiteraard een voorbeeldrol voor medewerkers. Cantong vindt dat managers die rol kunnen inzetten voor de gezondheid van medewerkers: "U heeft een voorbeeldrol, ook als het aankomt op de vitaliteit. Geef altijd het goede voorbeeld en ondersteun anderen in het overnemen van gezondere gewoontes. Het helpt de werknemers als zij ondersteuning krijgen van hun peers. Wijs hen op een ingezakte houding of wanneer zij weer eens zouden moeten opstaan. Het zal hen goed doen als ze weten dat het geaccepteerd wordt om een stukje te lopen, want een gezonde werkomgeving begint bij u."

Cantong concludeert: "De nieuwe generatie werknemers hecht veel waarde aan een vitaliteitsbeleid, dus ga hiermee aan de slag. Hiermee heeft u niet alleen een streepje voor bij toekomstige werknemers, u doet uw huidige personeel er ook een groot plezier mee. Zo wordt u een gezonde en aantrekkelijke werkgever."