Goede werkgever trekt goede werknemers - Employer branding is dé manier om de grootste talenten binnen te halen. Door niet alleen een goede werkgever te zíjn, maar u ook als zodanig te presenteren, vergroot u de kans dat gewilde werknemers voor u kiezen.



Tien jaar geleden was de term werkgeversmerk nog erg nieuw, maar vandaag de dag in de war for talent is een sterk employer brand essentieel om de juiste werknemers aan te trekken en zo commerciële en strategische doelstellingen van de organisatie te behalen. Maar hoe doet u dat? Dewi Hollander, marketing coördinator bij Hays Nederland, geeft antwoord op Briskmagazine.nl.

In een voorkeurspositie bij (potentiële) klanten wordt fors in geïnvesteerd, maar dat betekent niet dat u als bedrijf ook aantrekkelijk wordt gevonden door aanstaande talentvolle werknemers. Terwijl juist deze doelgroep misschien wel veel belangrijker is.



Keep it real

Om aantrekkelijk te zijn voor (potentiële) medewerkers is het allereerst van belang dat je ook daadwerkelijk een aantrekkelijke werkgever bent. Pas dan kunt u uzelf ook zo presenteren naar de buitenwereld. Zo richten bedrijven hun focus steeds vaker op social purpose, een manier om iets toe te voegen aan de maatschappij, wat echt aansluit bij de core business van het bedrijf. Probeer daarin als organisatie niet anders voor te doen dan u bent, dan valt u al snel door de mand. Social purpose is niet alleen belangrijk om richting de consument uit te dragen, maar is ook van steeds groter belang bij personeelswerving. Jong talent is steeds meer op zoek naar het sociale doel binnen een bedrijf en sollicitanten vragen hier ook regelmatig naar in sollicitatiegesprekken. Daarnaast zijn vergelijkingswebsites waarop werkgevers (anoniem) ratings ontvangen, in opkomst. Transparantie is leidend.



Zorg voor een inspirerende ‘werken bij’ site

Creëer een aparte website of omgeving waar werkzoekenden kunnen vinden hoe het is om bij de organisatie te werken. Laat werknemers aan het woord, zorg voor inspirerende content over waar de organisatie aan werkt en naartoe gaat. Wat is de visie van de CEO? Waar gaat de werknemer onderdeel vanuit maken? Wat voor mensen werken er? Hoe is de sfeer? Dat is, naast alle praktische informatie, waarmee u toekomstige werknemers gaat overtuigen. Met pakkende content kunt u als werkgever de juiste snaar raken en werkzoekende inspireren. Let daarbij wel goed op de verschillende doelgroepen. Het werknemersbestand bestaat tegenwoordig uit generatie Z, millennials, generatie X en baby boomers. Al deze generaties hebben andere vereisten en verwachtingen. Iets dat werkt voor de ene groep hoeft daarom niet per se te werken voor de andere groep.



De sollicitant is King

Hoe u als organisatie omgaat met sollicitanten zegt enorm veel over de organisatie. Standaard zakelijke reacties, antwoordformulieren, geen reacties; het komt helaas vaak voor en heeft invloed op de reputatie als goed werkgever. Denk en werk daarom vanuit de customer experience, waarbij de customer in dit geval de sollicitant is. We kunnen een voorbeeld nemen aan Hunkemöller. Zij behandelen sollicitanten als klanten en tonen waardering voor de moeite die zij hebben genomen door in het geval van een afwijzing een persoonlijke noot toe te voegen en een kortingsvoucher aan te bieden. Voor kersverse werknemers hebben zij een onboardingsprogramma ontwikkeld met een app waar je bijvoorbeeld trainingen kan volgen, planningen kan bekijken en op individueel niveau kan chatten met verschillende personen in de organisatie. Het gaat erom dat u iedereen behandelt als topklant.



Maak slim gebruik van technologie

Sollicitatieprocedures zijn tijdrovend voor zowel de organisatie als de kandidaat. Nieuwe technologieën, zoal virtual reality (VR) maken het mogelijk processen efficiënter te laten verlopen. Maak er daarom slim gebruik van. En natuurlijk al helemaal als u een innovatieve organisatie bent. Deutsche Bahn gebruikt bijvoorbeeld VR om nieuwe werknemers de kans te geven om een dag in het leven van een machinist te ervaren. Commonwealth Bank in Australië gebruikt de zogeheten ‘VR Careers Experience’ om het recruitmentproces te verbeteren, door een nieuwe en onderscheidend element toe te voegen in de vorm van VR. De toepassingsmogelijkheden zijn oneindig. Denk aan een virtuele kantoorrondleiding of toepassing van hologrammen tijdens het sollicitatiegesprek. Het is de toekomst.

Bron: Brisk Magazine