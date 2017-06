 Nederlandse werknemer een van de meest gelukkige ter wereld

Nederlandse werknemers hebben de minste stress - Nederland staat op de derde plaats in een internationaal onderzoek naar het geluk van medewerkers, uitgevoerd door Robert Half.



Op het totaal aantal medewerkers dat gelukkig is, scoort Nederland met 69,9 procent de derde hoogste score onder alle onderzochte landen. De resultaten zijn gepubliceerd in het rapport ‘De geheimen van de gelukkigste bedrijven en medewerkers’. In de totstandkoming van het onderzoek werkte Robert Half samen met geluk-expert Nic Marks van Happiness Works. Zijn team onderzocht het geluksniveau van medewerkers onder meer dan 23.000 professionals in Europa, Noord-Amerika en Australië. Het rapport toont aan dat de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland de meest gelukkige medewerkers hebben, met scores van respectievelijk 71.8, 71.2 en 69.9 op een schaal van 100. Frankrijk (63.8), België (65.2) en het Verenigd Koninkrijk (67.2) zijn de landen met de minst gelukkige medewerkers.



Geluksfactoren

Uit het onderzoek blijkt tevens dat de factoren die geluk op het werk beïnvloeden verschillen per land. In de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Canada, zijn trots, waardering en respect de belangrijkste factoren. Voor werknemers uit Frankrijk, België, Duitsland en Australië is het belangrijk om eerlijk en met respect behandeld te worden. In Nederland is een gevoel van voltooiing het belangrijkste criterium om gelukkig te zijn op de werkvloer.

"Het geluk van medewerkers staat in nauw verband met de productiviteit en innovatie van de organisatie. Gelukkige werknemers zijn meer betrokken en gedrevener om succes te boeken, waardoor er een positieve en goed presterende werksfeer wordt gecreëerd," zegt Ricardo van Popering, Senior Business Manager bij Robert Half. "Door de tijd te nemen om feedback te geven en waardering te tonen, kunnen werkgevers de betrokkenheid en tevredenheid van hun medewerkers verhogen, wat leidt tot meer geluk op de werkvloer."



Niveau van stress en interesse per land

In het onderzoek is daarnaast per land gekeken naar de hoeveelheid stress van werknemers en de betrokkenheid in het werk. Onder de ondervraagde werknemers zijn het de Duitse werknemers die aangeven de meeste interesse te hebben in het werk dat ze doen, gevolgd door de Nederlanders en Amerikanen. Nederlandse werknemers zeggen het minste stress te ervaren.



Download het rapport ‘Op naar werk waar je happy van wordt: de geheimen van de gelukkigste bedrijven en medewerkers’ van Robert Half.