 Managementdenken wordt automatische activiteit

Wat als u gedachten kunt automatiseren? - Management wordt over het algemeen gedaan op rationele en intuïtieve basis, sterk persoonsafhankelijk. Door de opkomst van kunstmatige intelligentie zou dit kunnen veranderen. Wat als u intuïtie en gedachten kan automatiseren?



Ronald vanHijfte, de recent aangestelde Benelux-directeur van F5 Networks, verwacht dat de toename van slimme apps, kunstmatige intelligentie en machine learning veel invloed heeft op werken en wonen.

Bedrijven die gespecialiseerd zijn in slimme apps en Internet of Things-toepassingen richten zich steeds meer op ecosystemen van connected apparatuur en intelligente systemen die richting geven aan de manier van wonen, werken en leven. VanHijfte: "Dat raakt ook de mens direct. We zien al voorbeelden van slimme implantaten, geheugenverbeterende componenten en protheses die het menselijke bewegen verbeteren. De biometrie-markt groeit tot serieuze omvang. Waar eerste onze smartphone de connector was, begint dat steeds meer wearables en daadwerkelijk aanpassingen op het lichaam te worden. Nu nog minimaal uiteraard, maar het begin is er. Automatische gedachtenbepaling is nog toekomstmuziek, maar als standaard beslisprocessen, nauwkeurig en constant verlopen, is management by automated thought misschien wel een aantrekkelijke optie."



Computers koppelen aan brein

Verschillende partijen spelen hierop in. Ondernemer Elon Musk, bekend van onder andere Tesla, startte onlangs Neuralink gericht op het koppelen van computers aan het brein. Zijn argument is dat onze kennis en kunde sneller moet ontwikkelen dan lichamelijk mogelijk is, als we waarde willen blijven toevoegen. Hierbij is de ondersteuning van machines nodig. Volgens VanHijfte zullen automatisch gemaakte beslissingen op klein niveau beginnen: "F5 networks heeft recentelijk onderzoek hiernaar laten uitvoeren. Het rapport Future of Apps schetst een helder beeld van de nabije toekomst. Zo zullen op basis van de weersvoorspelling een kledingsuggesties worden gedaan, en op basis van eerdere patronen wordt de mailbox doorgenomen en geprioriteerd. Datumprikkers worden geautomatiseerd op basis van voorkeuren en de beschikbaarheid. Heel veel standaard taken kunnen worden uitgevoerd zonder dat u er naar om hoeft te kijken."



Voorbereiding

Dit vraagt wel wat voorbereiding. VanHijfte werpt een aantal vragen ter overdenking op: "Hoe ziet uw werkomgeving er nu uit? Zijn de gebruikte apps toekomstbestendig? Zijn uw mensen op de hoogte van de ontwikkelingen zoals Virtual Reality? Is uw bedrijfsmodel geschikt om met kunstmatige intelligentie om te gaan? Zijn uw diensten beschermd op de lange termijn en blijft data van gebruikers die met hun tijd meegaan veilig?"

In strategische plannen mag volgens VanHijfte deze nieuwe manier van denken niet ontbreken: "Waarde toevoegen zal steeds meer door kunstmatige intelligentie en machine learning plaatsvinden. Het heeft zijn effect op zaken als standaard transacties, diagnosestelling, risicobepaling en procesaansturing. Dat heeft ook gevolgen voor de marketing/communicatie. Als we gaan communiceren met computers die terugpraten in onze eigen taal, wordt het belangrijker wat deze machines uitstralen. ‘Vermenselijkte’ interfaces vragen van directeuren en managers om na te denken over wat een merk moet uitstralen, hoe het moet communiceren en zelfs hoe het moet aanvoelen in fysiek contact met het menselijk lichaam."

VanHijfte: "Terwijl kunstmatige intelligentie meer over ons leert, leren wij beter om te gaan met gadgets en ze aan te sturen met ons brein. Machinerie wordt alomtegenwoordig. Het Internet of Things biedt objecten een digitale identiteit, en allerlei apparaten om ons heen zijn straks aan te sturen door ons eigen bewustzijn in combinatie met apps." Neil Harbisson, ‘s werelds eerste cyborg met een antenne in zijn schedel geïmplanteerd was onlangs in Nederland om te spreken op het SAS Forum. Hij vertelde daar dat de grens tussen apparaat en menselijk lichaam steeds meer vervaagt: "Het woord applicatie kan straks ook worden gebruikt voor het implanteren van een nieuw orgaan of zintuig. Augmented zintuigen vormen een goed alternatief voor drugs; in plaats van chemicaliën kunt u gewoon cybernetics toepassen en een veel specifieker resultaat behalen."



Kunstmatige versus natuurlijke intelligentie

Kunstmatige intelligentie raakt steeds meer verweven met natuurlijke intelligentie. Machines en mensen gaan samenwerken. VanHijfte: "Dat heeft gevolgen voor de huidige bedrijfsmodellen en managementstijlen. Bedrijven hebben grotere flexibiliteit nodig om sneller in te kunnen spelen op de veranderende behoeftes en nieuwe gedragspatronen van ‘cyber-burgers’."