 Werkgever investeert weer in werknemer

Leer weer solliciteren - De baas investeert weer meer in opleidingen personeel. Logisch dat de opleidingssector positief gestemd is en medewerkers net iets vrolijker aan het werk gaan.



Met de aanstaande vakantieperiode zijn de gedachten aan een recente (lastige en vaak onverwachte) zoektocht naar werk ver weg. Hoe terecht is dat en wat hebben bibliotheken daarmee te maken?



Leren voor nieuwe baan

Leren tijdens het zoeken naar werk, veel werkzoekenden ontkwamen er de afgelopen jaren niet aan. Door de komst van sociale media bijvoorbeeld zijn er nieuwe manieren om te solliciteren bij gekomen – die de werkzoekende moet leren gebruiken. Nóg meer veranderingen: namen van functies zijn veranderd. Cursussen die voor de vorige werkgever onmisbaar waren passen niet bij de vacatures van nu. Tijdens hun dienstverband richten de meeste werknemers zich op de interne doorgroeimogelijkheden. Hierdoor missen ze belangrijke ontwikkelingen in hun vakgebied. Niet alleen zorgt het leren tijdens het zoeken naar werk voor veel uitdagingen, de druk is ook hoog. De baan- en financiële zekerheid hangen af van succesvol leren. Met een snel veranderende en flexibele arbeidsmarkt lijkt het niet slim om, net als voor de crisis, uitsluitend de cursussen die de werkgever aanbiedt te volgen. Dan is daar de bibliotheek.



Leven lang leren

Sinds januari 2015 is er de nieuwe bibliotheekwet, met vijf functies van de bibliotheek. Kortgezegd: een leven lang leren doet u ook in uw eigen bibliotheek. Zonder lidmaatschap, betaling of verplichting. Beschikbaar voor iedereen die iets wil leren, mét en zonder gulle werkgever.



Ontmoeting en inspiratie tijdens uw zoektocht

Op 55 bibliotheeklocaties kunt u naar een Walk&Talk – dé koffiepauze voor werkzoekenden. Deze manier van elkaar als werkzoekende helpen, ontmoeting en leren is vier jaar geleden bedacht door één werkzoekende. Nu begeleiden bijna 100 bibliotheekmedewerkers deze bijeenkomsten met betrokkenheid en kennis van zaken. Het doel: blijven nadenken over uw volgende werkplek. Waar kunt u en wilt u werken, wat moet u daarvoor kennen en kunnen en hoe zoekt het bedrijf waar u graag wilt werken nieuwe mensen als ze die nodig hebben? Peter Bonekamp, Walk&Talk begeleider bij de Bibliotheek Hengelo: "Wat ik bijzonder vind als begeleider is meedenken met mensen om een switch te maken in hun loopbaan. Mensen worstelen hier vaak mee en het lukt lang niet altijd maar soms kom je dan samen weer een stap verder."



Online leren solliciteren – bij de bibliotheek

Op 37 bibliotheeklocaties kunt u – met begeleiding vanuit de bibliotheek of zelfstandig – een online sollicitatietraining volgen. Op verschillende taalniveaus, duidelijke uitleg en vooral de boodschap: ga pro-actief op zoek naar een volgende baan. Solliciteren moet u (weer) leren. Na het volgen van de online sollicitatietraining kunnen deelnemers verder leren in de bibliotheek zoals een taalcursus of een cursus digitale vaardigheden.