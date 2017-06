 Vijf kansrijke banen in logistiek & supply chain

Logistiek automatiseert en dat biedt baankansen - De logistieke sector staat aan de vooravond van een grootschalige automatisering. Bevoorrading van drukbevolkte steden vragen om nieuwe, slimme en duurzame oplossingen.



Denk aan drones die pakketten bezorgen in de stad. Consumenten vragen om een schone leefomgeving en willen tegelijkertijd de volgende dag hun bestelling in huis hebben. De logistiek professionals van de toekomst bedenken innovatieve vormen van transport die dit soort schijnbare tegenstellingen overbruggen. Voor hen zijn het daardoor interessante tijden met nieuwe kansen. Hays zet vijf kansrijke banen van de toekomst op een rij die hun opmars maken in de transportbranche.



1. Logistiek programmeur/planner

Automatische processen en autonome vervoersmiddelen bieden veel mogelijkheden voor snelle, efficiënte en milieuvriendelijke logistiek. Deze processen moeten echter worden ingericht door slimme professionals met verstand van ICT, logistiek en planning. De logistiek programmeur/planner is de schakel tussen programmeurs en het supply chain-netwerk en zorgt met creatieve oplossingen dat alles op rolletjes verloopt. Hij of zij programmeert planningen in de systemen en zorgt voor de verbindingen tussen warehouses, mobiliteitssystemen en klantsystemen. De functie vergt een sterk analytisch vermogen en een projectmatige werkwijze. Een jaarsalaris ligt gemiddeld tussen de 45.000-75.000 euro bruto



2. Voorspellende supply chain data-analist

Dankzij Internet of Things, automatisering en koppeling van logistieke processen, komt er steeds meer data vrij. De supply chain analist verzamelt en analyseert deze data en zet dit om in waardevolle stuurinformatie voor directies en management. Inzet van ‘predictive data’ wordt hierin de kern; de analist wordt in toenemende mate een voorspeller. Marktinformatie, weersvoorspellingen en consumentsentimenten worden gecombineerd en verwerkt naar essentiële informatie voor transport, waarmee klanten met precisie worden bediend en kosten bespaard. De voorspellende supply chain data-analist heeft een bedrijfseconomische, wiskundige of econometrische opleiding en een sterk analytisch vermogen. Kennis van data analyse tools, software, modelleren en programmeren is een pre. Het gemiddelde salaris ligt rond 45.000-65.000 euro bruto per jaar.



3. Auditor circulaire logistiek

Consumenten en bedrijven kijken steeds meer naar de impact van een product of dienst op het milieu. Met als gevolg dat logistieke processen in de toekomst transformeren van ‘milieuvervuilers’ naar ‘energie-opwekkers’. Auditors in circulaire logistiek ontwerpen deze nieuwe businessmodellen en maken de effecten van logistiek op de maatschappij inzichtelijk. Zij zijn accuraat, integer en communicatief vaardig. Een auditor kan rekenen op een jaarsalaris rond 40.000-65.000 euro bruto.



4. High-tech transport verkeersleiders

Zoals de verkeersleider vliegtuigen begeleidt, controleert de high-tech transport verkeersleider de autonome transportsystemen. De high-tech verkeersleider heeft als taak ongelukken te voorkomen en moet onder een hoge werkdruk presteren en veel verantwoordelijkheid kunnen nemen. Stressbestendigheid is van groot belang in deze functie. Een high-tech transport verkeersleider verdient rond 40.000-60.000 euro bruto per jaar.



5. Demand planners

Een demand planner stelt de lange termijnplanning op aan de hand van forecasts vanuit de klant, om zo inzicht te verkrijgen in de toekomstige orderstromen en te komen tot een efficiente planning van voorraardorders, opslagcapaciteiten, productielijnen en personeel. De demand planner is daarmee de schakel tussen commercie en productie. Zij kunnen in rekenen op een gemiddeld salaris van 50.000-65.000 euro bruto per jaar. Deze functie vraagt om een zeldzaam grote mate van precisie, in combinatie met een sterk analytisch vermogen en goede communicatieve vaardigheden.



Lees meer over het Baan van de Toekomst-onderzoek op baanvandetoekomst.nl.