 De tien voordeligste Europese bestemmingen deze zomer

Portugal en Spanje zijn het voordeligst deze zomer - De zomer staat weer voor de deur en dat betekent voor veel Nederlanders dat het tijd is voor een welverdiende vakantie. KAYAK.nl zet de tien voordeligste Europese vakantiebestemmingen op een rij.



KAYAK.nl bracht de totale kosten voor de perfecte zomervakantie in kaart in een infographic, inclusief de gemiddelde prijs voor een retourvlucht, zes overnachtingen in een 4-sterrenhotel, een huurauto voor een week, zes maaltijden in een restaurant, een museumticket, drie cocktails op het strand of bij een bar én een kleine souvenir om mee naar huis te nemen.



Portugal en Spanje zijn het voordeligst

De Portugese stad Porto staat dit jaar op de eerste plaats van voordeligste zomerbestemmingen. Een week vakantie kost in totaal gemiddeld 1.040 euro. Wie liever naar Spanje gaat, kan in Madrid voordelig genieten van de zon voor een gemiddelde totaalprijs van 1.175 euro. Ook andere Spaanse en Portugese steden zijn deze zomer goedkoop voor Nederlanders. Sterker nog: in de top tien komen maar liefst vier Portugese én vier Spaanse bestemmingen voor.



Budgetbestemmingen in Spanje

Naast Madrid zijn Alicante, Malaga en Barcelona de voordeligste Spaanse vakantiebestemmingen. Opvallend is dat een vlucht naar Barcelona het goedkoopste is, maar dat de gemiddelde hotelprijs ervoor zorgt dat deze zonnige stad op de tiende plek belandt.



Budgetbestemmingen in Portugal

Naast Porto, Lissabon en Faro – die allemaal op het vasteland van Portugal liggen – staat ook het Portugese Ponta Delgada in de top tien. Voor deze bestemming – die op de eilandengroep Azoren ligt – moeten reizigers weliswaar wat langer in het vliegtuig zitten, maar door de lage hotelprijzen ben je hier gemiddeld voordeliger uit dan een week in het eveneens Portugese Faro.

Opvallend is dat alle bestemmingen uit de top tien in Zuid-Europa liggen. Naast de Spaanse en Portugese bestemmingen komen ook Rome en Milaan voor in de top tien.



Voordelig vliegen naar Rome en Milaan

De twee romantische Italiaanse steden Rome en Milaan zijn deze zomer voor Nederlanders het goedkoopst om naartoe te vliegen. Heen en weer naar Milaan kan al voor zo’n 64 euro. Ook is Rome met gemiddeld 116 voor een retourticket minder duur dan Spaanse en Portugese bestemmingen. Daarentegen zijn de verblijfkosten in de Italiaanse steden over het algemeen wat duurder. Zo betaal je in in Milaan het meest voor een maaltijd in een restaurant en is het in Rome vrij prijzig om te overnachten: zo’n 893 euro voor een week in een 4-sterrenhotel.



Cocktail-liefhebbers zijn het goedkoopst uit in Porto

Terwijl Malaga de goedkoopste bestemming is om uit eten gaan, is Porto onverslaanbaar als het om cocktails gaat. Drie mojito’s in deze historische Portugese stad kosten slechts voijtien euro. Ter vergelijking: in Rome en Madrid is men het dubbele kwijt en in Ponta Delgada (Azoren) zijn reizigers met ruim twintig euro per mojito(!) helemaal duur uit.



Museumtickets en souvenirs op alle bestemmingen voordelig

Museumtickets zijn over het algemeen goed betaalbaar in alle steden uit de top tien. Op Madrid en Rome na bent u minder dan een tientje kwijt voor een museumbezoek. In het Spaanse Alicante zijn de meeste musea zelfs gratis en ook in Faro betaal je gemiddeld een euro per museumbezoek. Mochten reizigers een koelkastmagneet als souvenir mee naar huis willen nemen, dan kan dat op alle bestemmingen voor maximaal vijf euro.

Julia Stadler-Damisch, KAYAK Regional Director van Nederland, Zwitserland en Duitsland: "Het is fijn om te zien dat Nederlanders al een fantastische zomervakantie kunnen hebben vanaf iets meer dan 1.000 euro. Een hele week op een zonnige plek, in een 4-sterrenhotel, inclusief huurauto, een museumbezoek én kwalitatief goed eten en drinken zijn de perfecte ingrediënten voor een memorabele zomer."