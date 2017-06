 Elke minuut haakt vier procent af in online sollicitatieproces

Online sollicitatieproces in Nederland drie minuten sneller dan Europees gemiddelde - Met elke minuut dat het onlinesollicitatieproces in beslag neemt, raken bedrijven tot vier procent van de kandidaten kwijt. Dat is een van de uitkomsten van recent onderzoek van Indeed.



Het bedrijf onderzocht het onlinesollicitatieproces van topwerkgevers in Europa. Gemiddeld kost het een sollicitant in Europa vijf minuten om een onlinesollicitatieprocedure te doorlopen. In Nederland hoeft een kandidaat hier slechts twee minuten aan te besteden. De bedrijven in Nederland met de snelste onlinesollicitatieprocessen zijn Connexys, ABN Amro, Ohpen, AMC en VAC IT Groep.

Uit onderzoek dat Indeed vorig jaar deed, werd al duidelijk dat vrouwen vaker afhaken bij een ingewikkelde sollicitatieprocedure. Ook bleek uit dat onderzoek dat jongeren minder tolerant zijn tegenover een ingewikkeld sollicitatieproces dan ouderen.



Complexe sollicitatieprocedures

Het nieuwe onderzoek van Indeed laat zien dat bedrijven gemiddeld maar liefst de helft van alle kandidaten verliezen vanwege een te complex onlinesollicitatieproces. Dat kan te maken hebben met het aantal vragen dat sollicitanten moeten beantwoorden. In Europa ligt het gemiddelde aantal gestelde vragen op 34. Dat ligt in Nederland veel lager: bij Nederlandse bedrijven worden gemiddeld vijftien vragen gesteld.



Mobiel solliciteren

Een complex online sollicitatieproces kan ook te wijten zijn aan het feit dat in Nederland slechts 32 procent van de bedrijven een mobielvriendelijke sollicitatieprocedure biedt. En dat terwijl veel werkzoekenden uitsluitend via een mobiel device solliciteren: in Nederland gaat het om zo’n 42 procent, in Europa is dat 48 procent. Vergeleken met andere Europese landen, ligt het percentage bedrijven dat mobiel solliciteren aanbiedt in Nederland, veel lager. Zo biedt 71 procent van de Franse bedrijven, 67 procent van de Duitse bedrijven en 49 procent van de Britse bedrijven mobiel solliciteren aan.

Sander Poos, Managing Director Benelux bij Indeed: "Nu de arbeidsmarkt aantrekt en werkzoekenden steeds meer keuze hebben, moeten organisaties harder werken om te zorgen dat kandidaten voor ze kiezen. Bedrijven moeten technologie inzetten bij het werven van kandidaten om het sollicitatieproces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Als bedrijven een optimale ervaring voor sollicitanten bieden, dan ligt het vinden van de juiste kandidaat binnen handbereik. En dat is uiteindelijk waar organisaties naar op zoek zijn."