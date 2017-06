 Nederlander verzwijgt liefst leeftijd op cv

39 procent: anoniem solliciteren zo snel mogelijk invoeren - Twee op de drie Nederlanders verwacht dat bepaalde informatie op hun cv een nadelig effect heeft op het sollicitatieproces. Om die reden verzwijgt 34 procent het liefst zijn of haar leeftijd.



Een kwart laat liever een gat tussen twee werkgevers onzichtbaar. Dit blijkt uit onderzoek van Nationale Vacaturebank onder ruim 1.000 werkzoekenden.

Uit het onderzoek blijkt verder dat zeven procent het liefst zijn of haar afkomst verzwijgt, uit angst niet in aanmerking te komen voor een baan. Werknemers die lang voor één werkgever hebben gewerkt, voelen zich hier over het algemeen niet bezwaard over; slechts drie procent zou dit liever niet vermelden op het cv.



Anoniem solliciteren om vooroordeel uit de weg te gaan

Op de vraag wat mensen vinden van de mogelijkheid om anoniem te solliciteren, reageert 39 procent van de Nederlandse beroepsbevolking positief. Zij willen dat dit zo snel mogelijk op grote schaal wordt ingevoerd. Irene van Capelle, Brand Marketeer Nationale Vacaturebank: "Veel werkzoekenden hebben het gevoel dat zij door bepaalde kenmerken zoals leeftijd, maar ook een gat in het cv, al snel op de stapel ongeschikt belanden. Helemaal ongegrond is dit niet; ook in het sollicitatieproces is er helaas nog altijd sprake van bepaalde vooroordelen. Dit is de reden dat er bij steeds meer organisaties wordt geëxperimenteerd met anoniem solliciteren, om er zeker van te zijn dat ook echt de beste kandidaat wordt geselecteerd voor de functie."



Nederlander: wat ik privé doe gaat werkgever niets aan

Behalve in het cv, verzwijgen kandidaten ook in het sollicitatiegesprek bepaalde zaken liever. Zo geeft een op de tien aan niets te willen delen over de vrijetijdsbesteding wanneer daar naar gevraagd wordt. Zij vinden dit privé en niet ter zake doen. Elf procent verzwijgt een ziekte of zwangerschap en dertien procent vertelt niet de ware reden waarom hij of zij naar een baan zoekt. Een op de vijf vindt het lastig om te vermelden waarom ze een periode niet hebben gewerkt. "U bent natuurlijk als sollicitant nooit verplicht om over privézaken te vertellen. Maar als het echt van invloed is op het toekomstige functioneren, is het natuurlijk niet verstandig om te verzwijgen. In dat geval moet eerlijkheid toch echt het uitgangspunt zijn," aldus Van Capelle.