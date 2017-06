Verbeter uw cyberweerbaarheid en train uw organisatie - In de moderne complexe cyberomgeving is de behoefte aan cybersecurity en middelen om cybercriminelen slimmer af te zijn groter dan ooit.



Naar schatting zijn de kosten van gegevensdiefstal wereldwijd toegenomen tot 2,1 biljoen dollar – vier keer meer dan in 2015. Cyberweerbaarheid helpt organisaties met een uitgebreid en diepgaand cybersecurityprogramma om te anticiperen en reageren op bedreigingen en de eventuele impact. Dat stelt Henk van der Heijden, Sales Executive Global Security bij Unisys.



Wargames

Een succesvolle manier om een organisatie klaar te stomen voor cyberweerbaarheid is het doen van wargames. Vertegenwoordigers van een organisatie worden in een gesimuleerd dreigingsscenario geplaatst door een speciaal opgeleid team. "Daardoor kan worden ingeschat hoe snel er wordt gereageerd op cyberaanvallen en wordt er getraind op oplossingsgerichtheid en besluitvaardigheid," legt Van der Heijden uit. "Dat is een belangrijk element bij het afslaan van eventuele aanvallen. Cyberweerbaarheid-wargames kunnen ook gebruikt worden om specifieke problemen te onderzoeken om procedures te ontwikkelen om de weerbaarheid van de organisatie te verbeteren."



Veilige omgeving

Cyberweerbaarheid-wargames worden georganiseerd in stabiele en veilige omgevingen waarin falen geen financiële, technische of andere gevolgen heeft. Ze zorgen voor een nieuwe, out-of-the-box-manier van denken bij organisaties. Van der Heijden: "De wargames en oefeningen zijn gebaseerd op procedures van het Amerikaanse ministerie van Defensie, standaarden van het ‘National Institute of Standards and Technology’ (NIST) en Unisys’ eigen best practices. Ze worden aangepast op de omstandigheden en wensen van elke specifieke organisatie en zorgen ervoor dat elke organisatie na afloop succesvol dreigingen kan detecteren, erop kan reageren en waar mogelijk kan verhelpen."



Betere procedures

Cyberweerbaarheid-wargames bieden een stappenplan die gebruikt kan worden om nieuwe en verbeterde procedures te ontwikkelen en slagvaardiger onverwachte veranderingen binnen hun omgeving te detecteren. "Daarmee zijn managers beter voorbereid op eventuele crises die hun organisatie mogelijk zouden kunnen schaden, en kunnen zij de weerbaarheid hierop vergroten," besluit Van der Heijden.