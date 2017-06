 Amsterdam daalt sterk in lijst duurste steden van de wereld

Levensonderhoud in Amsterdam minder duur voor expats - Amsterdam is 21 plekken gedaald op de lijst van de duurste steden ter wereld, van plek 64 naar 85. In Europa blijft de hoofdstad op plaats twaalf staan.



De Angolese hoofdstad Luanda staat opnieuw op nummer een, nadat het vorig jaar zijn plaats moest afstaan aan Hong Kong. De goedkoopste stad ter wereld is de hoofdstad van Tunesië: Tunis. Dat blijkt uit het 23e Cost of Living onderzoek van Mercer.

Het jaarlijkse Cost of Living vergelijkt de lokale prijzen van meer dan 200 goederen en diensten, zoals woonkosten, vervoer, voeding, kleding, huishoudelijke goederen en entertainment. Daarbij wordt gekeken naar alledaagse zaken zoals de prijs van een liter halfvolle melk of een bioscoopkaartje, maar ook naar huurprijzen en de prijs van veiligheid. Multinationals en overheden gebruiken de informatie uit het onderzoek om hun beloningsbeleid en arbeidsvoorwaarden vast te stellen.



Levensonderhoud in Amsterdam minder duur voor expats

De enorme daling van Amsterdam in de ranglijst is volgens Ellen van Arenthals, Mobility Consultant bij Mercer, logisch de verklaren: ‘De euro is minder waard geworden ten opzichte van de Amerikaanse dollar en dit heeft invloed op de kosten voor het levensonderhoud van expats in Nederland. Organisaties, met een sterkere valuatie dan de euro, zijn nu minder geld kwijt om hun werknemers naar Nederland uit te zenden. Dit maakt Amsterdam ook aantrekkelijker voor toeristen.’



Europese steden dalen door de verzwakte valutawaarde

Er staan drie Europese steden in de top tien, allen gelegen in Zwitserland. Zurich (vier) is nog steeds de duurste stad van Europa, gevolgd door Geneve (zeven) en Bern (tien). In de rest van Europa daalden veel juist steden op de ranglijst: zo zakte Londen (30) dertien plaatsen en ook het Engelse Aberdeen (van 85 naar 146) en Birmingham (van 96 naar 147) daalden het afgelopen jaar enorm. De reden is de dalende valutawaarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar, nadat de Britten voor de Brexit stemden. "Ondanks de matige prijsstijgingen in de meeste Europese steden, zijn de Europese valuta’s verzwakt ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Hierdoor zijn veel Europese steden op de ranglijst gedaald. Ook zijn andere factoren, zoals de economie in de Eurozone, van invloed op de plek van de Europese steden op de ranglijst,"aldus van Arenthals. Moskou (veertien) steeg dit jaar 53 plaatsen en St. Petersburg (36) zelfs 116. Dit komt onder andere door de sterke stijging van de Russische roebel ten opzichte van de Amerikaanse dollar en de kosten van de goederen en diensten.



Tel-Aviv duurste stad van het Midden-Oosten, Cairo het goedkoopst

Tel-Aviv (zeventien) steeg twee plaatsen en blijft hiermee de duurste stad voor expats in het Midden-Oosten. Dit wordt gevolgd door Dubai (20), Abu Dhabi (23) en Riyad (52), welke allen zijn gestegen op de ranglijst. Caïro (183), Djeddah (117), Musqat (92) en Doha (81) zijn de goedkoopste steden van het Midden-Oosten. "De beslissing van Egypte om de valuta vrij te laten bewegen, in ruil voor een lening van twaalf miljard dollar in drie jaar om de economie te versterken, heeft gezorgd voor een enorme waardevermindering van de Egyptische pond van meer dan 100 procent tegenover de Amerikaanse dollar. Hierdoor is de Egyptische hoofdstad maar liefst 92 plekken gedaald," aldus van Arenthals.



Afrika: zowel de duurste als de goedkoopste stad ter wereld

Veel Afrikaanse steden blijven dit jaar hoog in de ranglijst staan, door de hoge woonkosten en prijzen van goederen voor buitenlandse werknemers. Luanda (1) is de duurste stad voor expats wereldwijd en in Afrika, ondanks de verslechtering van de valutawaarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Luanda wordt gevolgd door Victoria (veertien), Ndjamena (zestien) en Kinshasa (achttien). Tunis daalt zes plaatsen naar 209 en is daarmee zowel de goedkoopste stad van de regio als van de wereld.



Multinationals focussen zich op mobiele personeelsbestanden

Mobiliteit is een kerncomponent geworden van de talentstrategie van multinationals. Om het groeiende aantal internationale werknemers te ondersteunen, richten organisaties zich op het evalueren van opdrachten vanuit een cultureel perspectief. Daarnaast passen ze hun beloningen aan om de concurrentie voor te blijven. Gezien de uitdagingen waar de organisaties tegenaan lopen, doen ze er alles aan om hun werknemers te ondersteunen. Volgens het Global Talent Trends onderzoek van Mercer zijn eerlijke en concurrerende lonen en promotiekansen topprioriteiten voor medewerkers, wat nauwelijks verrassend is gezien het huidige klimaat van onzekerheid en verandering. Multinationals beoordelen daarom de kosten van expats voor hun internationale werknemers zorgvuldig. Factoren zoals instabiliteit van de woningmarkt en de inflatie voor goederen en diensten dragen bij aan de totale kosten voor werkgevers die zaken doen in het buiteland.

"Globalisering van de markt is goed vastgelegd bij veel bedrijven die internationaal actief zijn. Zij promoten internationale opdrachten om de ervaring van toekomstige managers te verbeteren," aldus van Arenthals. "Er zijn tal van persoonlijke en organisatorische voordelen om werknemers naar het buitenland te sturen voor een opdracht, of het nu gaat om lange of korte termijn opdrachten. Denk aan loopbaanontwikkeling door internationale werkervaring, het creëren en veranderen van vaardigheden en het herverdelen van bepaalde middelen."