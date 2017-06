 Circulair inkopen breekt door de grens van 100 miljoen

Circulair inkopen is goed voor milieu en waardebehoud - Ruim 40 organisaties hebben de afgelopen drie jaar met elkaar voor meer dan 100 miljoen euro circulair ingekocht. Daardoor vergroten ze het hergebruik en waardebehoud van producten en grondstoffen in de hele keten.



De 40 partijen, publiek én privaat, werken samen in de Green Deal Circulair Inkopen (GDCI) van MVO Nederland, NEVI, PIANOo en Rijkswaterstaat. Ze hebben inmiddels zo’n 80 circulaire inkooppilots opgestart.

Bij circulair inkopen borgt de inkopende partij dat afgenomen producten of diensten herbruikbaar zijn door hierover afspraken te maken met zijn leveranciers. Die ontwerpen hun producten en regelen hun diensten en processen zo, dat na einde levensduur de producten worden teruggenomen en hoogwaardig worden gerecycled.



Nieuwe businessmodellen

"Circulair inkopen haalt verspilling uit de keten, staat voor waardebehoud en levert financiële voordelen op," zegt programmamanager Michel Schuurman van MVO Nederland. "De in-/verkoopovereenkomst is een belangrijke sleutel om nieuwe circulaire businessmodellen en ketensamenwerking in de praktijk te brengen."

Met die aanpak won de GDCI onlangs de award voor de beste Green Deal van 2017. De jury prees de grote impact van de coalitie en noemde de GDCI ‘een inspiratie voor alle organisaties die concrete stappen willen zetten richting verduurzaming’.



Goede voorbeelden

De Rijksoverheid maakt de omslag naar een compleet circulaire inkoop van kantoormeubilair.

maakt de omslag naar een compleet circulaire inkoop van kantoormeubilair. Alliander, Dura Vermeer en Croonwolter&dros/TBI willen dit jaar 40 procent van hun bedrijfskleding circulair inkopen.

willen dit jaar 40 procent van hun bedrijfskleding circulair inkopen. Landal Greenparks ontwikkelt samen met Auping en Van Gansewinkel een retoursysteem voor hun bedden en matrassen.

ontwikkelt samen met Auping en Van Gansewinkel een retoursysteem voor hun bedden en matrassen. UMC Utrecht heeft voor de circulaire inrichting een tienjarig contract afgesloten voor 90 procent van het kantoormeubilair, wachtkamermeubilair en onder andere huiskamerinrichting.

heeft voor de circulaire inrichting een tienjarig contract afgesloten voor 90 procent van het kantoormeubilair, wachtkamermeubilair en onder andere huiskamerinrichting. Gemeente Wageningen heeft een 100 procent circulair inkoopbeleid ingevoerd, wat betekent dat circulair inkopen vast onderdeel is van elk inkooptraject.