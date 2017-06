  Vergroten leiderschap skills cruciaal voor succes zelfsturende organisatie

Managers moeten steeds vaker de rol van leider en veranderaar invullen - Nu zelfsturende organisaties steeds populairder worden, lijkt de klassieke manager verleden tijd. Medewerkers en teams stellen namelijk andere eisen aan hun leidinggevende.



Managers moeten steeds vaker de rol van leider en veranderaar invullen en regelmatig ook van coach of dienstverlener. Dat vereist specifieke skills. Dit stelt HRorganizer. Om managers leiderschap skills te laten verbeteren, moeten zij eerst inzicht hebben in hun huidige kwaliteiten, daarom introduceert HRorganizer haar nieuwe tool de Personal Leadership Survey. Deze Survey helpt leiders om optimaal gebruik te maken van hun kwaliteiten en het verder versterken van hun leiderschap.



Feedback van collega’s

Een zelf ingevuld persoonlijkheidsvragenlijst en een specifiek op leiderschapscriteria toegespitste 360 feedbacktool, ingevuld door de manager en zijn collega's, vormen de basis voor de inzet van de Survey. Zo krijgt de manager inzicht in zijn huidige leiderschapsstijl en zijn ontwikkelpotentieel. Op basis hiervan kan de manager aan zijn eigen ontwikkeling werken. Een werkboek waarin hij zijn aandachtspunten kan opnemen maken deel uit van de Survey.

Maarten Hack, CEO bij HRorganizer: "De eisen die aan managers gesteld worden, veranderen continu door trends als zelfsturende teams. Inzicht in leiderschap is daarom belangrijker dan ooit. Bovendien vervullen leidinggevenden ook een cruciale rol bij de transformatie naar een agile organisation."