 Werknemer vindt korte broek op kantoor 'not done'

'Zomerkleding is geen kantoorkleding' - 66,4 procent van de Nederlanders vindt een korte broek op kantoor niet kunnen. Ook slippers en Uggs passen volgens Nederlanders niet binnen het kantoorleven.



Dit blijkt uit onderzoek van dresscode.nl. De redactie van de online stijlgids ondervroeg 834 Nederlandse mannen en vrouwen om inzicht te krijgen in geaccepteerde outfits op kantoor.



Veel discussie op social media

Het is nu voor eens en voor altijd duidelijk geworden dat Nederlanders zomerkleding niet vinden kunnen als outfit op kantoor. Wanneer de temperaturen oplopen is er ieder jaar weer veel om te doen en branden er tal van discussies los op twitter en andere social media.

"Elk jaar krijg ik veel vragen over de korte broek naar het werk en steevast is mijn antwoord daarop dat het echt niet hoort," aldus Amber Schutte, oprichtster van Dresscode.nl. "Het ziet er niet professioneel uit en bovendien zit niemand te wachten op een paar harige melkflessen, dat blijkt wel uit dit onderzoek."



Schoenen

Niet alleen de korte broek is een no-go op kantoor. Ook slippers en Uggs worden niet altijd geaccepteerd. 56 procent van de Nederlanders vindt slippers op kantoor niet kunnen. Uggs worden bij ruim een derde van de Nederlanders afgekeurd (36,7 procent). Het volledige onderzoek met meer opvallende resultaten is te vinden op de onderzoekspagina van Dresscode.nl.