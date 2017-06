 IT-professional: in 2030 zit Augmented Reality in elke auto

Robot verandert werk IT-professional - In 2030 is Augmented Reality-technologie in elke auto geïntegreerd. Dat is een van de uitkomsten van een peiling over ‘emerging technology’ onder de bezoekers van de Dell EMC Digital Transformation Conference 2017 die op 15 juni plaatsvond.



Ruim 70 procent van de bevraagde IT-professionals verwacht daarnaast in het jaar 2030 heel ander werk te doen, dankzij de opkomst van robots. Ruim twintig procent geeft aan door toedoen van robotica vooral minder hard te hoeven werken.

"Deze laatste uitkomst is opvallend," zegt Jeannine Peek, Managing Director Dell EMC Nederland. "De inzet van robots is flink in opmars, maar of we in dertien jaar tijd daar minder hard door gaan werken, is nog maar de vraag. Intelligente technologie gaat een steeds belangrijkere rol spelen in onze samenleving. In het dagelijks leven bij consumenten, maar zeker ook in het bedrijfsleven. Ik verwacht, en met mij de meeste deelnemers aan deze peiling, dat robots er vooral voor zorgen dat de aard van ons werk fundamenteel gaat veranderen. Digitale transformatie biedt enorme kansen. Organisaties moeten deze kansen nu omarmen om ook in 2030 nog ‘in business’ te zijn."



Artificial Intelligence aan banden

Ruim de helft (58 procent) van de respondenten geeft aan dat zij Artificial Intelligence (AI) in het jaar 2030 graag beter gereguleerd wil zien. 35 procent vindt regulering van AI alleen nodig wanneer een specifieke case daarom vraagt. Bijna tien procent is het daar geheel mee oneens en ziet de inzet van AI als de enige weg richting vooruitgang.

"Wat er nodig is om AI goed in te bedden in de samenleving, daar ligt een kans voor de overheid, maar zeker ook voor het bedrijfsleven," vervolgt Peek. "De technologische ontwikkelingen gaan dermate snel, dat we met elkaar al doende moeten leren. Stilstand is achteruitgang in deze tijd van disruptie en emerging technology."



Hybride clouds hebben de toekomst

Ondanks dat de cloud een fundamentele rol speelt in vrijwel alle opkomende technologieën van vandaag, is het volgens de respondenten niet zo dat alle data uiteindelijk bij cloud-leveranciers komt te staan. Tachtig procent is ervan overtuigd dat het gebruik van hybride clouds ook in 2030 nog de voorkeur geniet. Acht procent denkt dat het eigen datacenter dan nog altijd het uitgangspunt is. Slechts twaalf procent gelooft dat de investeringen in on-premises datacentertechnologie over dertien jaar zo goed als verdwenen zijn. Alle data en applicaties draaien volgens hen dan in een public cloud-model.



Institute of the Future

Dell Technologies presenteert later dit jaar een uitgebreid rapport in samenwerking met het Institute of the Future waarin verwachte ontwikkelingen op het gebied van AR en AI, machine learning, cloud computing en robotics aan bod komen. Het rapport geeft ook een blik op de veranderende relatie tussen mensen en technologie en hoe dit onze levens in het jaar 2030 zal beïnvloeden.