 'Talentmanagement niet gericht op iedereen'

Richt talentmanagement niet alleen op 'happy few' - Hoewel de meeste bestuurders en HR-managers zeggen het talentmanagementbeleid te richten op iedereen in de organisatie, ervaren lang niet alle medewerkers dit in de praktijk.



Slechts 31 procent heeft het gevoel dat talentmanagement binnen de organisatie op hen gericht is. Volgens ruim een op de vijf medewerkers (21 procent) doet hun werkgever helemaal niet aan talentmanagement en zestien procent heeft überhaupt geen idee of er een talentmanagementbeleid is binnen de organisatie. Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van Raet, onder 1.100 Nederlandse werknemers, 565 HR-managers, 409 zzp’ers en 102 bestuurders uit verschillende branches.



Medewerkers niet op talenten ingezet

Verder blijkt uit de Raet HR Benchmark dat twee derde van de medewerkers vindt dat hun leidinggevende op de hoogte is van hun ambities en talenten, maar dat slechts iets meer dan de helft (53 procent) ervaart dat zij ook daadwerkelijk worden ingezet op deze talenten. Het realiseren van effectief talentmanagement is volgens bestuurders een taak van HR. 64 procent zegt het belangrijk te vinden dat de HR-afdeling zich hard maakt voor het formuleren van een duidelijke visie en het opstellen van een beleid op het gebied van talentmanagement.

HenkJan van Commenee, productmanager talentmanagement bij Raet: "Iedereen heeft talent. Het is daarom van belang het talentmanagementbeleid op alle medewerkers te richten en niet enkel op de meest veelbelovende ‘happy few’. Dat medewerkers dit wel zo ervaren, geeft aan dat er werk aan de winkel is voor HR. Maak talentmanagement meer zichtbaar in de organisatie en zoek samen met medewerkers naar hun kwaliteiten. Neem de natuurlijke talenten en persoonlijke drijfveren van medewerkers hierbij als uitgangspunt. Juist door hier het werk op af te stemmen en meer te denken in rollen in plaats van functies, functioneren medewerkers het best, leren zij het snelst en zijn zij het meest gelukkig en gemotiveerd."



Jaarlijks benchmarkonderzoek

De Raet HR Benchmark is het jaarlijkse onderzoek van Raet naar actuele HR-trends in Nederland. Aan het onderzoek deden dit jaar 1.100 medewerkers, 565 HR-managers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers uit verschillende branches mee. Het onderzoek vond plaats in de periode van 24 augustus tot en met 30 september 2016. De Raet HR Benchmark 2017 werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar TNS (voormalig TNS Nipo). De verschillende onderzoeksrapporten zijn te downloaden via: www.raethrbenchmark.nl