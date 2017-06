 Wat gaat u doen met de overwaarde op uw huis?

Verhuizen met overwaarde? Let op bijleenregeling - U heeft een leuk huis dat de afgelopen jaren misschien wel meer waard is geworden. De kans bestaat dat de waarde van uw woning dan hoger is dan uw hypotheek. Er zijn verschillende manieren om van die overwaarde te profiteren.



Gaat u verhuizen, verbouwen of genieten? En waar dient u op te letten? Moneyou legt het uit.



Reken uw overwaarde uit

Het is fijn om overwaarde te hebben. Maar hoe rekent u de overwaarde eigenlijk uit? Dit is gelukkig een makkelijke rekensom. Overwaarde is de waarde van uw huis, min de hoogte van uw hypotheek. Stel uw huis is 275.000 euro waard en u heeft een hypotheek van 250.000 euro. Dan is uw overwaarde dus 25.000 euro. Een fijne gedachte, toch?



Verhuizen naar een ander koophuis

Heeft u uw oude huis met overwaarde verkocht en wilt u een andere woning kopen? Let dan op de bijleenregeling. Deze regeling heeft invloed op de maximaal af te trekken rente. Als u de overwaarde van uw oude huis niet in de hypotheek van uw nieuwe woning stopt, mag u over een deel van uw nieuwe hypotheek geen rente aftrekken. Maar over welk bedrag mag u dan wel rente aftrekken? De maximale aankoopprijs van uw nieuwe huis, min de overwaarde van het oude huis.



Voorbeeld: u verkoopt uw huis voor 200.000 euro en u heeft een hypotheek van 170.000 euro. Dan is uw overwaarde 30.000 euro. Daarna koopt u een ander huis voor 250.000 euro. Door de bijleenregeling krijgt u een hypotheekrenteaftrek over maximaal 220.000 euro,-. Dus 250.000 min 30.000. Is uw woning nog niet verkocht? Dan kunt u de overwaarde nog niet gebruiken voor het kopen van uw nieuwe huis. Als u daarvoor onvoldoende eigen geld heeft, kunt u wel een overbruggingslening afsluiten.



Tijdelijk naar een huurhuis

Een ander verhuisscenario is ook een optie: u verkoopt uw huis en verhuist tijdelijk naar een huurwoning. Als u dan binnen drie jaar een nieuw huis koopt, geldt ook de bijleenregeling. De overwaarde telt dan mee voor het bepalen van het bedrag waarover u de rente kunt aftrekken.



Verbouwen van het huis

Wilt u niet verhuizen? Gebruik de overwaarde dan bijvoorbeeld door uw hypotheek te verhogen. Hiermee kunt u uw huidige huis verbouwen. Een verbouwing heeft een paar voordelen. U kunt de woning nog meer naar uw zin maken en waarschijnlijk stijgt uw huis in waarde. Het nadeel is dat uw maandelijkse kosten stijgen, omdat u de hypotheek verhoogt.



Genieten

U heeft ook de optie om gewoon te genieten en niets te doen. In de tussentijd blijft u lekker in uw huis wonen. U kunt met een gerust hart achteroverleunen en genieten van het idee dat u overwaarde op uw woning hebt.