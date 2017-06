 Salaris fors belangrijker dan voorgaande jaren

Inkomen belangrijkste reden om niet van werkgever te wisselen - Het optimisme over de arbeidsmarkt onder hoogopgeleiden (HBO en WO) schiet omhoog en het aantal goedverdieners (+ 45.000 euro per jaar) stijgt.



Het inkomen is nu zelfs een van de belangrijkste factoren om niet van werkgever te wisselen. Als hoogopgeleiden toch wisselen, dan gaan zij het liefst werken voor een middelgroot bedrijf. De Favoriete Werkgever van dit moment is Philips, gevolgd door Shell en Rabobank. Dat blijkt uit het Intermediair Imago Onderzoek, uitgevoerd onder ruim 4.000 hoogopgeleide Nederlanders.



Werknemers durven weer te switchen

Hoogopgeleiden zijn optimistisch over de arbeidsmarkt. 42 procent van hen beoordeelt de arbeidsmarkt nu als (zeer) gunstig, tegen 23 procent in 2016. Vrouwen en allochtonen waarderen de arbeidsmarkt met respectievelijk 32 procent en 36 procent wat minder positief. Bijna een derde van de hoogopgeleiden verdient meer dan 45.000 euro per jaar. Het aantal goedverdieners verschilt flink per regio: in Noord Nederland wonen aanzienlijk minder hoogopgeleiden met een hoog salaris (twintig procent, t.o.v. 33 procent in West Nederland). Tevredenheid met het salaris is een belangrijke factor om niet te switchen van werkgever; 39 procent ten opzichte van 34 procent in voorgaande jaren. Uitdagende inhoud van het werk en prettige collega’s zijn daarentegen voor 53 procent van de werknemers de belangrijkste factoren om te blijven. Toch is vijftien procent van de werkenden actief op zoek naar een nieuwe baan. Het aantal werknemers dat er wel eens over denkt om van baan te wisselen, is bijna gelijk aan vorig jaar (35 procent t.o.v. 34 procent in 2016).

Garikai van Weydom, researcher bij de Persgroep Employment Solutions: "Nu de arbeidsmarkt flink aantrekt en werknemers heel optimistisch zijn over de toekomst, ligt er voor werkgevers een belangrijke taak om goede mensen binnen te halen. In een goede arbeidsmarkt zijn daarvoor andere prikkels nodig en zullen werkgevers weer meer aan hun werkgeversimago moeten werken. Een vast contract verliest bijvoorbeeld aan populariteit. Hoogopgeleide werknemers willen vooral beloond worden voor wat zij doen en een uitdagend toekomstperspectief hebben. Biedt u dat als werkgever niet, dan zijn werknemers sneller geneigd voor andere werkgevers te kiezen."



Philips na negen jaar weer Favoriete Werkgever

Elk jaar onderzoekt Intermediair, onderdeel van de Persgroep Employment Solutions, welke bedrijven tot de Favoriete Werkgevers van hoogopgeleiden behoren. Hans de Jong, President Philips Nederland: "Bij Philips werken onze collega’s elke dag en overal ter wereld samen aan betekenisvolle innovaties, die bijdragen aan een gezondere samenleving. Die passie en energie is voelbaar, ook voor mensen buiten Philips. Wij zijn er trots op dat hoogopgeleide mensen spontaan hun voorkeur uitspreken voor Philips als werkgever. Om elke dag onze innovaties te creëren, hebben we natuurlijk het beste talent nodig. Nu en in de toekomst."



Favoriete Werkgevers 2017 Ranking 2016

Philips 3 Shell 1 Rabobank 4 Unilever 9 ING 5 Google 2 De Politie 7 KLM 6 ABN AMRO 8 Ahold Delhaize 20 Betaald overwerk populair

Naast het salaris spelen secundaire arbeidsvoorwaarden een belangrijke rol in de tevredenheid van werknemers. De dertiende maand, extra vakantiedagen en betaald overwerk worden steeds populairder, terwijl een tegemoetkoming in training/cursussen niet zo gewild meer is. Per functie zijn er grote verschillen zichtbaar in de wensen van werknemers. Zo willen financials, technici en ict’ers (21 procent) veel vaker dan gemiddeld een auto van de zaak. Marketeers en sales professionals hebben daarentegen bovengemiddelde interesse in een dertiende maand, reiskostenvergoeding en de mogelijkheid tot thuiswerken. Hoogopgeleide werknemers in de zorg vinden een reiskostenvergoeding het belangrijkst. Docenten blijken het minst tevreden met de arbeidsvoorwaarden die zij krijgen. Zij willen, meer dan de gemiddelde hoogopgeleide, een tegemoetkoming in trainingen of cursussen (30 procent) en reiskostenvergoeding (40 procent) ontvangen.



Top tien meest gewilde arbeidsvoorwaarden:

Een dertiende maand (41 procent) Reiskostenvergoeding (33 procent) Mogelijkheid tot thuiswerken (33 procent) Extra vakantiedagen (24 procent) Tegemoetkoming in trainingen of cursussen (24 procent) Mogelijkheid om parttime te werken (22 procent) Betaald overwerk (21 procent) Tijd voor tijd (zestien procent) Auto van de zaak (zestien procent) Tegemoetkoming pensioenkosten (vijftien procent)