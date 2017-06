 Lagere bonussen bij aanbestedingen

Hogere bonussen bij overwerk - Het bedrag aan bonussen dat wordt uitgekeerd bij een gewonnen (Europese) aanbesteding is in Nederland de afgelopen twee jaar met 11,7 procent gedaald.



Twee jaar geleden kregen aanbestedingsspecialisten gemiddeld 5717 euro per jaar aan bonussen uitgekeerd. Dit jaar is dat bedrag gedaald naar gemiddeld 5074 euro.

Dat blijkt uit het Arbeidsvoorwaardenonderzoek 2017 van Appeldoorn Tendermanagement. Het aantal (Europese) aanbestedingen vanuit de overheid groeit en is na traditionele branches als de bouw, dienstensector en openbaar vervoer ook doorgedrongen tot de zorg. Met het tweejaarlijkse onderzoek wil het advieskantoor de arbeidsmarkt in kaart brengen, trends en ontwikkelingen signaleren en een beter beeld geven van de marktwaarde van bid- en tenderprofessionals.



Brutosalaris

Het gemiddelde brutosalaris binnen de beroepsgroep bedraagt 4471 euro, een stijging van 0,3 procent vergeleken met 2015. Managers tussen de 46 en 55 jaar verdienen maximaal 8300 euro. Slechts een derde van de specialisten is vrouw. Vaak hebben ze ook een lagere functie waardoor ze gemiddeld 325 tot 975 euro minder verdienen.



Bonusregeling

Ruim tweederde (69 procent) van alle tenderprofessionals die zich bij bedrijven en organisaties bezig houden met offertes en aanbestedingen heeft daarnaast een bonusregeling. Dat is 1,5 procent meer dan in 2015. Onder de managers die de verantwoordelijkheid hebben voor inschrijvingen is dat zelfs 78 procent. De gemiddelde hoogte van die bonus nam af met 670 euro. De hoogst genoteerde bonus was 24.000 euro. De hoogste bonussen worden uitgekeerd als de tenderprofessional, het team en de organisatie gezamenlijk de doelstellingen behalen.



Overuren

Uit het onderzoek blijkt ook dat de bonus hoger wordt naarmate tenderprofessionals meer overuren maken. Bijna de helft werkt gemiddeld vijf tot tien uur over per week, 45 procent nul tot vijf uur. Van de managers werkt 72 procent meer dan vijf uur per week over. Tweederde (64 procent) van de tenderprofessionals ervaart dan ook soms stress, bijvoorbeeld omdat deadlines gehaald moeten worden. Toch geven ze de verhouding tussen werk en privé gemiddeld een 7,4.



Secundaire voorwaarden

Op het gebied van secundaire arbeidsvoorwaarden zijn grote verschillen tussen 2015 en 2017 te zien. Het aantal aanbestedingsspecialisten dat een laptop van de zaak krijgt is gestegen van 81 naar 91 procent en het aantal professionals met een smartphone van de zaak zelfs van 75 naar 89 procent. Ook het aantal professionals dat een dertiende maand krijgt groeit weer: van 22 naar 36 procent. Daartegenover staat dat het aantal professionals dat een pensioenbijdrage ontvangt is afgenomen van 75 naar 62 procent.



Prijs en kwaliteit

In Nederland werken duizenden professionals in de aanbestedingsbranche, vaak aangeduid met namen als tendermanager, bidmanager of aanbestedingsspecialist. "Tegenwoordig worden aanbestedingen niet alleen meer op prijs maar ook op kwaliteit gegund en gewonnen. Daarom groeit de aandacht voor het kwaliteitsaspect en worden succesvolle tenderprofessionals vaak weggekaapt door concurrerende bedrijven en organisaties," zegt consultant Floris van der Heijden van Appeldoorn Tendermanagement.