 Toenemende instroom in harde valuta obligaties van opkomende landen

De wereldwijde groei is beter dan ten tijde van de ‘taper tantrum’ - Het technische plaatje voor obligaties uit opkomende landen (Emerging Market Debt, EMD) in harde valuta (HC) is positief. De instroom in EMD HC is dit jaar tot nu toe fors en op de korte termijn is het netto nieuwe emissie totaal beperkt.



Dit stelt NN Investment Partners (NN IP). NN IP ziet voor opkomende markten nog steeds tekenen van meer stabiele – en in sommige landen zelfs verbeterende – fundamentele omstandigheden. Dit komt deels door stabiele grondstoffenprijzen; in het bijzonder de olieprijs, maar ook door de prijzen van industriële metalen. De fundamentals zijn vooral voor bedrijfsobligaties uit opkomende markten aangetrokken. NN IP wijst op een verbetering in de verhouding tussen opwaartse en neerwaartse rating herzieningen, terwijl de waarderingen ten opzichte van andere bedrijfsobligaties kansen blijven bieden.



Aanhoudende instroom

Het eerste kwartaal van 2017 was positief voor de categorie EMD, met over de hele linie sterke prestaties. Er was daarnaast sprake van instroom in zowel de HC- als de LC-strategie (EMD in lokale valuta’s) en NN IP verwacht dat deze instroom dit jaar zal aanhouden.

Volgens NN IP moet de verbetering in fundamentele omstandigheden voor EMD HC echter wel worden afgezet tegen de minder gunstige waardering van deze obligaties (dichter bij reële waarde) en een mogelijke toename van de risico’s als gevolg van het beleid van de Amerikaanse president Trump.



Bescheiden groeiversnelling

Marco Ruijer, Lead Portfolio Manager, EMD Hard Currency bij NN IP: "De leidende indicatoren wijzen, per saldo, nog steeds op een bescheiden versnelling van de wereldwijde groei in 2017. De combinatie van een aantrekkende groei en gunstige inflatieomstandigheden is op de korte termijn naar verwachting niet schadelijk voor obligaties.

Belangrijk is dat de economische groei in opkomende economieën is gestabiliseerd bij relatief hoge reële rentes, ondergewaardeerde valuta’s en stabiele tot hogere grondstoffenprijzen. Deze positieve combinatie van factoren maakt de categorie EMD naar verwachting beter bestand tegen eventuele tegenwind.



Vertrouwen in vooruitzichten

De markt heeft meer vertrouwen in de vooruitzichten. De wereldwijde groei is beter dan ten tijde van de ‘taper tantrum’, toen de groei in de VS en die in opkomende markten in tegengestelde richtingen bewogen. Als de cijfers in de VS enigszins gemengd blijven, kan de gematigde economische groei aanhouden, met een expansief beleid en weinig stimuleringsmaatregelen. Dit biedt de Fed de mogelijkheid om de balans te gaan inkrimpen. Dit zal volgens ons gebeuren naast verdere rentestappen, zonder dat het onze positieve vooruitzichten verstoort."



Groeimomentum China

NN IP verwacht dat het groeimomentum in China robuust zal blijven. De laatste indicatoren, waaronder PMI’s en handels- en monetaire cijfers, wijzen erop dat het groeimomentum ook in 2017 goed is. Marco Ruijer: "Volgens ons blijft een relatief accommoderend beleid nodig om de economie te stabiliseren, vooral aan de begrotingskant. Dit zou een belangrijk anker zijn voor opkomende markten. De overheid wil de wisselkoers dit jaar waarschijnlijk stabiel houden door reserves in te zetten, de uitstroom te reguleren en de binnenlandse markt open te stellen."