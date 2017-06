 Gestreste Nederlander flink aan de koffie

Nederlanders grijpen naar het zwarte goud voor reductie van stress en spanning - Uit onderzoek van Kaldi koffie & thee blijkt dat Nederlanders snel naar een kopje koffie grijpen als ze gestrest zijn. Ruim twintig procent van de ondervraagden drinkt meer koffie indien ze gestrest of gespannen zijn.



Aan het onderzoek deden ruim 1400 mensen mee.



Vrouwen grijpen sneller naar koffie dan mannen

Vooral vrouwen grijpen sneller naar koffie in geval van stress of spanning. Bij de vrouwen ligt dit percentage op 22 procent terwijl dit bij mannen achttien procent is. Verder zijn het vooral jong volwassenen die koffie drinken in geval van stress. Of de koffie uiteindelijk ook daadwerkelijk voor minder stress zorgt? Hier zijn de meningen over verdeeld. Uit eerder onderzoek aan de Seoul National University blijkt wel dat de geur van koffie ertoe kan leiden dat u nder stress ervaart.



Koffie ook populair tegen vermoeidheid

Naast dat Nederlanders naar een kop koffie grijpen bij stress, doet een groot deel dit ook bij vermoeidheid. Ruim 40 procent van de ondervraagden drinkt koffie tegen vermoeidheid. De cafeïne in koffie zorgt namelijk voor meer energie en vermindert de vermoeidheid. Ook hier zijn het weer de vrouwen die het vaakst een bak koffie nemen (44 procent). Sommige vrouwen zetten de energie verhogende factor van koffie zelfs in voor trainingen die als doel hebben vet te verbranden.



Verassend: Nederlanders drinken ook koffie bij hoofdpijn

Een op het eerste oog verassende uitkomst van het onderzoek is dat een deel van de Nederlanders ook koffie drinkt tegen hoofdpijn. Ongeveer een op de tien ondervraagden geeft aan koffie te drinken tegen hoofdpijn. Dit hoeft echter niets te maken te hebben met een verslaving. Uit eerdere onderzoeken blijkt namelijk dat cafeïne uw bloedvaten licht kan vernauwen waardoor de druk van het hoofd afneemt en de hoofdpijn verdwijnt. Andere verassende uitkomsten waren dat een enkeling ook koffie drinkt tegen Astma, darmproblemen, verkoudheid en ontstekingen. Buiten deze mogelijke medicinale werking van koffie blijft het natuurlijk ook gewoon lekker en geeft ‘even een bakkie doen’ ons vaak een rustgevend gevoel: genieten is de leus!



Lees hier alle resultaten van het onderzoek.