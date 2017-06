 Ook loonafspraken mei bovengemiddeld

Verbeterde economische vooruitzichten, hogere lonen - De in mei afgesloten cao’s kennen met 1,68 procent een gemiddelde dat uitkomt boven het gemiddelde van de voorafgaande maanden van 2017 (1,58 procent).



Daarmee is mei de vierde achtereenvolgende maand met een maandgemiddelde dat boven het jaargemiddelde ligt. Dat meldt werkgeversvereniging AWVN in haar maandelijkse bericht over het verloop van de cao-onderhandelingen.



Logische vertaling

Volgens AWVN vormen de oplopende maandgemiddelden een logische vertaling van de op vele plaatsen verbeterde economische vooruitzichten. Een aantal sectoren waar het de afgelopen jaren slecht ging, zoals de bouw en het vervoer, staan er inmiddels veel beter voor. Volgens de werkgeversvereniging is het een normaal beeld dat ook werknemers daarvan profiteren. In andere sectoren, zoals de financiële dienstverlening, zijn de marktomstandigheden nog steeds slecht en zijn de loonafspraken lager dan gemiddeld. AWVN benadrukt dat cao-onderhandelaars zich nog steeds primair lijken te laten leiden door de situatie in het betreffende bedrijf of bedrijfstak en niet door macro-economische grootheden zoals groeivoorspellingen en inflatieprognoses. AWVN noemt dat ‘verstandig’.



Aflopende cao's

In 2017 lopen in totaal 439 cao’s af voor bijna 2,75 miljoen werknemers. Inmiddels is voor 1,4 miljoen werknemers een nieuwe cao gesloten. Met 26 afspraken was het aantal akkoorden in de maand mei aan de lage kant. Het percentage van de aflopende cao’s dat is vernieuwd, is met 34 procent vergelijkbaar aan dat in vorige jaren.