 Meer dan één miljoen nieuwe mobiele internet-gebruikers per dag

De dominante toegangstechnologie in 2018 zal LTE (4G) zijn - Ericsson presenteert haar jaarlijkse mobility rapport waarin het een continue snelle groei voorziet van mobiele connectiviteit, waarmee het wereldwijde mobiele dataverkeer in 2022 tot acht keer ten opzichte van het huidige niveau stijgt.



Dit dataverkeer staat gelijk aan:

De Spaanse bevolking die gedurende een maand, 24 uur per dag een HD video streamt

Één enkele gebruiker die continu een HD video streamt, 3,55 miljoen jaar lang

31 miljard uur van constante HD video streaming Nieuwe abonnees

In de komende zes jaar zullen er bijna 2,6 miljard nieuwe abonnees worden toegevoegd aan mobiele breedbandnetwerken - voldoende om twintig keer per dag een voetbalstadion (met een capaciteit van 50.000) te vullen. Net zoveel mensen die met Oud & Nieuw Times Square in New York bezochten.

In deze juni-editie van het Ericsson Mobility Report staan de laatste statistieken rondom de groei van abonnees en dataverkeer in mobiele netwerken. Het toont de hoogste jaarlijkse mobiele datagroei wereldwijd sinds 2013, geleid door massale groei in India, wat de onderliggende behoefte aan mobiele data onderstreept.



Smartphone mobiele dataverkeer

Het gebruik van smartphones en de laagdrempelige toegang tot mobiele internetdiensten vormen een groot deel van de dataverkeer cijfers. Ericsson analyseert ‘smartphone mobiel dataverkeer’ binnen ‘mobiel dataverkeer’ om deze trend duidelijker te illustreren. Eind 2022 zal het totale smartphone mobiele dataverkeer vernegenvoudigd zijn, en daarmee 66 ExaBytes per maand bereiken.

Niklas Heuveldop, Chief Strategy Officer en Head of Technology and Emerging Business van Ericsson, zegt: "Op basis van metingen in honderden mobiele netwerken illustreert het Ericsson Mobility Report de enorme onderliggende groei in de industrie. 4G-abonnementen stijgen sneller dan ooit, Voice over LTE-opname neemt toe en de groei van dataverkeer heeft niveaus bereikt die we sinds 2013 nog niet hebben gezien.

Ik ben in het bijzonder enthousiast dat de industrie grote stappen zet om de evolutie van het netwerk te bevorderen, inclusief de goedkeuring van de Non-Standalone 5G New Radio (NR), die vroege 5G-implementaties mogelijk maakt. Volgens onze prognose verwachten we dat dit zal leiden tot meer dan een half miljard 5G-abonnementen en de groei van vijftien procent in gebruikers in 2022.

Het Mobility Report belicht verschillende trends in de industrie, zoals artikelen rondom internet voor iedereen, massale IoT-dekking in steden en de exploitatie van voertuigen met 5G.



LTE wordt technologie met de grootste impact in de geschiedenis

In 2018 zal LTE (4G) GSM overnemen als de grootste toegangstechnologie in het aantal abonnementen. De snelheid waarmee deze technologie is uitgerold en overgenomen, is ongekend. Het kostte LTE slechts vijf jaar om 2,5 miljard mensen te dekken, in vergelijking met acht jaar voor WCDMA/HSPA of 3G. In het eerste kwartaal van dit jaar alleen al werden 250 miljoen nieuwe LTE-abonnementen toegevoegd.

Terwijl de opkomst van LTE wordt gedreven door verbeterde gebruikerservaring en snellere netwerken, zal de implementatie van 5G ook gedreven worden door de behoefte aan nieuwe mogelijkheden voor mobiele breedband, alsmede aan efficiëntie en automatisering van de industrie. 5G zal het netwerk zijn om een verscheidenheid aan gebruikssituaties te ondersteunen. Naar verwachting worden tot 2022 meer dan een half miljard 5G abonnementen geactiveerd, exclusief IoT-verbindingen. 5G zal daarmee ongeveer vijftien procent van de wereldbevolking dekken.